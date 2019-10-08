Россия готова продолжить транзит газа через Украину

Цена на транзит газа через территорию Украины должна быть конкурентной. Фото: eimg.pravda.com

После 1 января 2020 года Россия хочет продлить на год транзит газа для Украины.

В РФ могут продлить договор на тех юридических условиях, которые есть, об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"С точки зрения нормативной базы можно взять старый контракт и продолжить его на время, как сказал президент, до одного года можно продолжить" - сказал Новак.

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Цена на транзит газа через территорию Украины должна быть конкурентной по сравнению с ценами на транзит по другим маршрутам.

"Что касается украинской газотранспортной инфраструктуры, это одна из инфраструктур, она должна на конкурентных условиях конкурировать с другими, обеспечивать равные конкурентные цены на прокачку газа через эту инфраструктуру" - сказал Новак.

В Польше заявили, что страна сможет полностью отказаться от российского газа после 2022-го.