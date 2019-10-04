Когда Польша откажется от российского газа

Польша готова отказаться от российского газа в 2022 году. Заменит его поставками из других стран. Фото: Укрінформ

В Польше заявили, что страна сможет полностью отказаться от российского газа после 2022 года.

"Мы все еще получаем наибольшую долю газа из России. Это долгосрочный контракт, от которого откажемся до конца 2022 года", - заявил представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, пишет ТАСС.

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По его словам, частично Польша импортирует газ через газопорт в Свиноуйсьце. В среднем около 3 млрд куб. в год. Это долгосрочные контракты с Катаром. Есть поставки из США.

"Также строится Baltic Pipe - газопровод, который соединит Польшу через Данию с норвежским шельфом. Он и расширенный терминал - это наш стратегический выход из зависимого от русских положения", - добавил Наимский.

Польша потребляет более 15 млрд "кубов" газа в год. Треть составляет собственная добыча. Остальное приходится импортировать. Пока главным поставщиком газа является российский Газпром. В то же время власти Польши начала поиски новых импортеров.