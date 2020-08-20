Появились коммунальные квартиры

Коммунальные квартиры остались до сих пор. В то же время большинство из них требуют капитального ремонта. Фото: pixabay.com

Об коммунальных квартирах впервые заговорили 102 года назад. Так, 20 августа 1918-го вышел декрет ВЦИК "Об отмене частной собственности на недвижимость в городах".

В квартиры больших площадей на 3-6 комнат расселяли по несколько семей одновременно. В каждой была собственная комната, но приходилось пользоваться общей кухней, ванной, туалетом и коридором.

Были случаи, когда после революции 1917 года в богатых горожан отбирали жилье, а к ним в квартиру подселяли новых людей. Также в коммунальных квартирах жили сторонники советской власти - коммунисты, военные, сотрудники спецслужб.

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Жители коммунальных квартир договаривались о графике уборки кухни и санузла. Поскольку в квартире стоял общий счетчик электроэнергии, то платежи рассчитывали в соответствии с количеством проживающих в каждой комнате. В некоторых квартирах за бытовую технику начислялась фиксированная сумма. На кухне конфорки газовой плиты были распределены между жителями.

Коммунальные квартиры остались до сих пор. В то же время большинство из них требуют капитального ремонта.

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