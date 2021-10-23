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понедельник, 25 октября 2021 07:10

После выходных доллар подешевел

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После выходных доллар подешевел
Евро стоит 30,57 грн. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 25 октября установил курс доллара на уровне 26,29 грн. Курс снизился менее чем на 1 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем.

В то же время евро стоит 30,57 грн, сообщает сайт НБУ.

Курс российского рубля - 37 коп.

Польский злотый стоит 6,65 грн.

В обменниках доллар покупают по 26,30 грн. Продают по 26,35 грн.

За евро предлагают 30,35 грн. Продают по 30,66 грн.

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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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