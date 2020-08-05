Посчитали, насколько подорожает бензин в ближайшее время

Бензины подорожали из-за ослабления курса гривны к доллару. Фото: pixabay.com

В начале августа заправить полный бак бензином марки А-95+ стоит на 43 грн дороже, чем в июле. Придется выложить 1175 грн.

За месяц А-95+ подорожал на 88 коп./л, А-95 прибавил 80 коп. На 81 коп. подорожал литр бензина марки А-92, дизтопливо прибавило 78 коп./л. На 39 коп./л выросла стоимость автогаза.

Бензины подорожали из-за ослабления курса гривны к доллару. Ведь украинские импортеры покупают топливо за валюту. Также за последний месяц на 12% выросла стоимость нефтепродуктов на границе. Потреблять больше топлива стал аграрный сектор. Активизировались туристы, пишет "Сегодня".

"Практически все лето котировки на нефть выше 40 долларов за баррель. Если сравнивать с маем, то это подорожание примерно на 20 процентов. Реакцию увидели на заправках", - говорит аналитик UPECO Александр Сиренко.

Каждый процент роста цен на границе - это повышение стоимости бензинов на 10 коп. на АЗС через 2 недели. Это период, за который поставщики доставляют топливо на станции.

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"Поскольку в июле цены выросли на 12%, они создают потенциал для повышения цен на 1,2 гривны. Обесценивание гривны на 10 копеек приводит к поднятию ценников на АЗС на 7-8 копеек за литр. В июле национальная валюта ослабла на 1,3-1,5 гривны. Это дает около 1 гривны потенциала для подорожания. То есть суммарно есть потенциал для подорожания нефтепродуктов на 2 гривны. Из них 80 копеек уже отразились в цене. Ближайшую неделю произойдет рост стоимости горючего на 30 копеек. Следующие 2-3 недели еще на 80 копеек", - объясняет Геннадий Рябцев, директор специальных программ НТЦ "Психея".

По словам аналитика "Консалтинговой группы А-95" Артема Куюна, сжиженный газ может еще подорожать на 60 коп./л.

На АЗС в среднем литр бензина марки А-95 стоит 22,9 грн. За литр дизельного топлива надо заплатить 22,33 грн. Автогаз продают по 11,82 грн/л.