Посчитали, как за месяц изменились цены на АЗС

В июле стоимость бензинов на станциях в среднем по стране выросла на 75 коп./л.

На АЗС средняя цена за литр бензина марки А-92 составляет 21,85 грн, А-95 - 22,89 грн. Дизтопливо стоит 22,32 грн/л, передает enkorr.

Автор: enkorr Наиболее ощутимо цены повышали крупные сети.

Наиболее ощутимо цены повышали крупные сети. На АЗС ОККО и WOG все виды топлива подорожали на 1 грн/л. А-95 продают по 25,99 грн/л, А-92 и дизельное топливо - 24,99 грн/л.

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SOCAR и "Параллель" подняли цены на 1,5 грн/л. На 2,5 грн подорожали бензины на АЗС "БРСМ-Нафта". За месяц горючее выросло в цене на 0,6-2,1 грн/л в сетях AMIC, UPG, Chipo, SUN OIL, Motto.

Розничные цены горючего начали расти в конце июня. Это связано с повышением стоимости оптовых поставок.