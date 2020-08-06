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четверг, 06 августа 2020 16:36

Польша не спешит открывать визы украинцам

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Польша не спешит открывать визы украинцам
Украинцы, которые едут в Польшу работать, должны изолироваться на двухнедельный карантин. Фото: pexels.com

В первом полугодии 2020-го на 44,2% меньше украинцев получили польскую визу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это связано с пандемией коронавируса и карантином. Например, были закрыты визовые центры, консульства и ограничена работа пограничных пунктов, пишет shengenvisainfo.

Большинство выданных виз были предназначены для долгосрочных целей: обучение, работа, воссоединение семьи.

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Заметнее всего количество выданных виз сократилось в апреле–июне.

Украинцы, которые едут в Польшу работать, должны изолироваться на двухнедельный карантин. Прохождение теста Covid-19 разрешено на 10-й день карантина. Если тест отрицательный, трудовые мигранты покидают карантинную зону.

Заработки трудовых мигрантов в Польше сократились на 10%. В первом квартале этого года иностранцы в Польше заработали 5,6 млрд злотых. Это на 660 млн злотых меньше, чем в предыдущем.

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Дата
06
августа

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