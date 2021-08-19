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четверг, 19 августа 2021 17:16

Половина украинцев хотят выехать на заработки - опрос

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Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  В случае резкого сокращения доходов 60% опрошенных скорее будут искать дополнительные источники дохода, а 36% - сокращать свои расходы
В случае резкого сокращения доходов 60% опрошенных скорее будут искать дополнительные источники дохода, а 36% - сокращать свои расходы

32% украинцев хотят работать за границей, 65% - не хотели бы. Больше всего желающих поехать на заработки среди молодых - это 54%, а меньше всего среди украинцев в возрасте 61 и старше.

На Донбассе желающих выехать на работу за границу вдвое меньше, чем в западных областях.

Об этом сообщает социологическая группа "Рейтинг". Опросили 20 тыс. украинцев во всех областях страны к 30-летию независимости Украины.

Более высокая зарплата, лучшие условия жизни и возможности самореализации - основные причины желания выехать за границу. Для поколения независимости возможность самореализации более важна, чем для представителей старших возрастных групп.

57% опрошенных ответили, что довольны своей жизнью. 21% - не удовлетворены, а 23% дали посредственную оценку.

В случае резкого сокращения доходов 60% опрошенных скорее будут искать дополнительные источники дохода, а 36% - сокращать свои расходы.

61% опрошенных сказали, что могут влиять на свои доходы. 38% украинцев считают, что это не зависит от них.

Треть украинцев в возрасте 25-50 утверждают, что переживают сейчас лучшие годы. Больше с оптимизмом смотрят в будущее молодежь и представители среднего возраста, более обеспеченные. Среди старших более 70% считают, что их лучшие годы уже позади.

При выборе работы важнейшими критериями являются заработная плата (75%), уже потом социальные гарантии (31%), взаимоотношения в коллективе (26%), график работы (22%). Наименее важны карьера (14%) и престижность, социальный статус (10%).

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График работы важный младшим до 40 лет, домохозяйкам, безработным и студентам. Людям в возрасте 40-60 лет график и карьера уже не так важны. Пенсионерам важны только зарплата и социальные гарантии. Только зарплата важна также для физических рабочих. Офисным работникам важно, какая атмосфера будет в офисе. С ростом доходов растет требовательность к работодателю: обеспеченным важны почти все пункты от гарантий к карьерному росту, тогда как бедным - только зарплата, чтобы удовлетворить базовые потребности.

Вступление Украины в Европейский Союз поддерживают 64% украинцев, в НАТО - 54%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Больше всего поддерживающих европейское будущее Украины среди молодых, 16-24 года: 66% за вступление в НАТО, 75% за вступление в ЕС. Но и в старших категориях не менее половины респондентов - за движение Украины в западном направлении.

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