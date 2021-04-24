Полеты в Крыму. Авиакомпания из Эмиратов заплатила почти 4 миллиона штрафа

Украина собрала список из самолетов-нарушителей. Фото: facebook.com/prok.arkrym

Авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов оплатила Украине 3,7 млн грн за то, что ее самолеты летали над Симферопольским районом оккупированного Крыма.

Это — возмещение за пользование воздушным пространством Украины, сообщает пресс-служба Прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя.

В частности, Прокуратура АРК вела досудебное расследование фактов нарушения правил международных полетов и подала в Хозяйственный суд Киевской области исковое заявление в интересах государства в лице Министерства инфраструктуры к авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов о взыскании задолженности в сумме 3 млн 719 тысяч 843 грн.

Указано, что воздушные суда этой авиакомпании летали в Симферопольском районе полетной информации, который включает воздушное пространство над суверенной территорией Украины и над открытыми водами Черного моря, где ответственность за обслуживание воздушного движения делегирована Украине международными договорами.

При этом авиакомпания не оплатила аэронавигационные сборы за пользование воздушным пространством Украины, установленные в соответствии с законодательством Украины, нормами ИКАО (Международная организация гражданской авиации) и правилами Евроконтроля.

"При рассмотрении хозяйственным судом искового заявления указанной авиакомпанией добровольно уплачена указанная задолженность в полном объеме", — говорится в сообщении.

Также Прокуратура АРК отмечает, что на рассмотрении Хозяйственного суда Киевской области находится еще 4 исковых заявления к иностранным авиакомпаниям о взыскании задолженности за предоставленные аэронавигационные услуги на общую сумму более 1 млн грн.

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В общей сложности с начала российской агрессии Украина заочно арестовала свыше 200 российских самолетов. Также прокуратура автономии обратилась в Интерпол для внесения 109 ранее арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска.