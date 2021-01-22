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пятница, 22 января 2021 17:12

Показали рейтинг развития финансового рынка - Украина существенно отстает

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Показали рейтинг развития финансового рынка - Украина существенно отстает
Усьгоо в рейтинге указано 125 стран. Фото: pixabay.com

Украина заняла 120-е место в рейтинге развития финансового рынка.

Всего в списке указано 125 стран, сообщил председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев.

"На сегодняшний день Украина занимает 120-е место из 125 стран по развитию финансового рынка. Наше законодательство существенно отстает. Мы получили фантастический шанс подписав Европейскую ассоциацию, и сегодня мы имеем четкий вектор развития и приближения нашего финансового права к европейскому", - сказал он.

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Хромаев также отметил, что Украина за 18 месяцев сделала важный шаг. Речь идет о принятии Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг", закон о директивах.

По его словам, есть еще законы, которые нужно принять, чтобы улучшить финансовый рынок в стране.

Неэффективная вакцинация может замедлить развитие экономики в Украине. Поведение финансовых рынков изменится из-за появления новых рисков.

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