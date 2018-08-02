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четверг, 02 августа 2018 02:45

Подсчитали, сколько бюджета сэкономила Украина с системой Prozorro

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Подсчитали, сколько бюджета сэкономила Украина с системой Prozorro
Prozorro сэкономила 55,3 млрд грн. Фото: Корреспондент

Система электронных государственных закупок ProZorro за 2 года функционирования сэкономила 55,3 млрд гривен государственных средств.

"1 августа 2016 публичные закупки полностью перешли в электронную форму. С тех пор ProZorro уже сэкономило 55,3 млрд грн государственных денег и ежедневно продолжает экономить", - говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли.

В правительстве заявляли, что планируют финансировать стартапы с помощью системы Prozorro. Также будут закупаться лекарства.

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В Министерстве инфраструктуры ранее сообщали, что Укравтодор сэкономил 4,5 млрд грн за 2 года благодаря Prozorro.

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