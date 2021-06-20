Почти все украинские теплоэлектростанции отработали свой ресурс - министр

90% ТЭС отработали свой ресурс. Фото: РБК

В Украине 90% всех энергоблоков теплоэлектростанций отработали свой ресурс и требуют немедленного обновления.

Энергетическая отрасль в Украине - находится в кризисном состоянии, заявил министр энергетики Герман Галущенко в парламенте во время часа вопросов к правительству.

"Потенциальная установленная мощность отечественной генерации превышает 55 ГВт, это включая 8 ГВт объектов возобновляемой энергетики, реальный доступ мощностей значительно меньше. Мы понимаем, что 90% энергоблоков теплоэлектростанций отработали свой ресурс и нуждаются в обновлении", - сказал министр.

Фактически с 21 ГВт теплоэлектростанций реально доступно около 13 Остальные либо выведены в консервацию, или расположены на неконтролируемой территории.

По его мнению, в Украине сломанный механизм энергорынка и существует полная разбалансированность сектора накопления долгов внутри рынка.

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Тариф на электроэнергию в Украине повысят. Больше платить будут те, кто тратит более 100 кВт-час. Цена на электроэнергию для населения фиксированная - 1,68 грн за кВт-час.