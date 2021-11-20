Петиция с требованием указывать на баннерах "Большого строительства", что его финансируют из налогов, набрала необходимые голоса

Президент теперь должен рассмотреть петицию. Фото: "Цензор.нет"

Петиция о том, чтобы на билбордах "Большого строительства" была надпись "за средства налогоплательщиков", набрала 25 тысяч подписей.

Теперь его должен рассмотреть президент, сообщает организация "Цена государства".

"Работа, которую чиновники и депутаты должны выполнять в ежедневном режиме в соответствии с условиями найма работодателями, то есть избирателями, представляется как личное достижение отдельно взятых людей", - указал автор петиции, директор аналитического центра CASE Украина Дмитрий Боярчук.

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Петиция требует, чтобы размер надписи о том, что работы производятся за деньги налогоплательщиков, составлял не менее 25% от площади информационного материала. Требование также касается объектов, которые создаются за ссудные средства.

11 октября на сайте президента создали петицию, в которой требуют на баннерах "Большого строительства" указывать, что его осуществляют за деньги налогоплательщиков. Размер надписи о налогах должен быть не менее 25% площади рекламного щита.