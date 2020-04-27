Перевести деньги станет сложнее: что изменится с 28 апреля

С 28 апреля заработают новые требования при переводе средств. Часть операций будут проверять.

Идентифицировать будут плательщика, если перевод осуществили на сумму от 5 тыс. грн. Банк или финучреждение будут проверять его документы, передает Нацбанк.

Автор: finance.ua Идентифицировать будут плательщика, если перевод осуществили на сумму от 5 тыс. грн.

В то же время изменения не коснутся оплаты жилищно-коммунальных услуг, налогов, обязательных сборов и платежей. Также погашения кредита в сумме до 30 тыс. грн.

Не будут проверять данные плательщика при покупках товаров и услуг, за которые он заплатил банковской карточкой. Также под мониторинг не попадают операции снятия наличных со счета.

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Новые требования вводят, потому что в силу вступил закон "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

С февраля 2020-го полиции, налоговой, прокуратуре, Службе безопасности, Антикоррупционному бюро и государственного бюро расследований упростили доступ к банковской тайне. Это предусматривают изменения в закон "О банках и банковской деятельности". Больше не нужно решение суда, чтобы получить информацию о счетах предпринимателей и физических лиц. Достаточно направить письменный запрос в банк. Банкиры не обязаны предупреждать владельцев счетов, что их деньгами интересовались.