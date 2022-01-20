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четверг, 20 января 2022 10:30

Памятка предпринимателю: как учитывать обособленные подразделения

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Памятка предпринимателю: как учитывать обособленные подразделения
Для разрешения налоговых споров Министерство финансов использует обобщающие налоговые консультации. Фото: pixabay.com

Неоднозначное толкование налогового законодательства является причиной споров между налогоплательщиками и контролирующими органами. Для решения этих вопросов Минфин дает налоговые разъяснения.

Приказом Минфина от 12 января 2022 года № 7 утверждена Обобщающая налоговая консультация по отдельным вопросам учета налогоплательщиков.

Разбираем на примерах, когда налогоплательщик обязан:

- стать на учет в соответствующих контролирующих органах по основному и неосновному месту учета путем подачи уведомления по форме 20-ОПП;

- сообщать контролирующим органам по основному месту учета об отдельных объектах налогообложения и объектах, связанных с налогообложением;

подавать уведомления по форме 20-ОПП об объектах налогообложения своих обособленных подразделений (филиалов, представительств).

Пример 1

Юрлицо открывает за пределами территории, где он состоит на налоговом учете, обособленное подразделение, в котором по трудовому договору будут работать его сотрудники.

Должно ли такое юрлицо стать на налоговый учет в соответствующем контролирующем органе по неосновному месту учета, а по месту создания этого подразделения и уведомить о его открытии по основному месту учета, подав форму 20-ОПП?

Ответ:

Налог на доходы, начисленный работникам обособленного подразделения, перечисляется в соответствующий бюджет по местонахождению обособленного подразделения. Если обособленное подразделение ведет бухучет своих операций, имеет обособленный баланс, регистрируется в ЕГР, и ему делегировано право платить налог на доходы физических лиц, юридическое лицо не обязано:

а) ставить на учет в соответствующем контролирующем органе по неосновному месту учета по местонахождению обособленного подразделения;

б) сообщать о создании такого подразделения контролирующий орган по основному месту учета путем подачи сообщения по форме 20-ОПП.

Такое правило не применяется,

- если юридическое лицо по местонахождению указанного обособленного подразделения имеет другие подразделения, имущество, объекты налогообложения или объекты, связанные с налогообложением или через которые ведется деятельность, не состоящая на балансе или в составе указанного обособленного подразделения, а находящиеся на балансе юридического лица;

- если обособленное подразделение не уполномочено начислять, удерживать и уплачивать в бюджет налог на доходы физических лиц – работников обособленного подразделения.

Пример 2

Банковское учреждение использует банкоматы, платежные терминалы. Они могут быть установлены вне отделений, например в арендованном помещении. Должно ли банковское учреждение сообщить о покупке, продаже, взятии или предоставлении в аренду/лизинг и возврате таких активов и изменении мест их размещения контролирующий орган по основному месту учета путем подачи сообщения по форме 20-ОПП?

Ответ:

Согласно требованиям статьи 63 Налогового кодекса, разделов VII и VIII Порядка учета налогоплательщиков у такого плательщика не возникает обязанности сообщать контролирующему органу о таких активах или изменении мест их размещения или аренде части помещения.

Пример 3

Юрлицо использует бытовой газовый котел для обогрева помещения зимой и топливный генератор для восстановления электроснабжения на время нештатных ситуаций. Оно состоит на учете в контролирующем органе по неосновному месту учета по местонахождению этого помещения.

Должно ли такое юридическое лицо подавать уведомления по форме 20-ОПП в контролирующий орган по основному месту учета об указанном оборудовании, о которых уже подавалось уведомление по форме 20-ОПП?

Ответ:

Поскольку юридическое лицо состоит на учете в контролирующем органе по неосновному месту учета по местонахождению помещения (собственного или арендованного), о котором уже подавалось сообщение по форме 20-ОПП, применяется принцип укрупнения информации. Отдельно сообщать контролирующему органу по основному месту учета не нужно.

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Пример 4

Является ли Рекомендованный справочник типов объектов налогообложения, обнародованный на официальном сайте ГНС, нормативно правовым актом, обязательным для всех налогоплательщиков?

Если налогоплательщик заполняет графу 3 "Тип объекта налогообложения" другой информацией, чем в Рекомендованном справочнике, возникают ли правовые основания для применения штрафа?

Ответ:

Рекомендованный справочник типов объектов налогообложения не является нормативно-правовым актом, имеет рекомендательный характер и в случае указания другой информации, чем в Рекомендованном справочнике, при подаче сообщения по форме 20-ОПП к налогоплательщикам не могут применяться штрафы. В то же время заполнение графы 3 "Тип объекта налогообложения" обязательно.

Пример 5

Кто представляет сообщение по форме 20-ОПП с информацией об объектах налогообложения обособленных подразделений юридического лица (филиалов, представительств)?

Ответ:

Налогоплательщиками являются физические лица (резиденты и нерезиденты Украины), юридические лица (резиденты и нерезиденты Украины) и их обособленные подразделения, на которых возложена обязанность по уплате налогов и сборов.

Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне его местонахождение и осуществляющее все или часть его функций.

Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне его местонахождение и осуществляющее представительство и защиту интересов юридического лица.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшего их юридического лица и действуют на основании утвержденного им положения.

Налогоплательщики подлежат регистрации или взятию на учет в контролирующих органах по местонахождению юридических лиц, обособленным подразделениям юридических лиц, месту жительства лица (основное место учета), а также по месту нахождения (регистрации) их подразделений, движимого и недвижимого имущества, объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением или через которые производится деятельность (неосновное место учета).

Налогоплательщик обязан стать на учет в соответствующих контролирующих органах по основному и неосновному месту учета, сообщать обо всех объектах налогообложения и объектах, связанных с налогообложением, контролирующих органах по основному месту учета.

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Поскольку плательщиком налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, транспортного налога, платы за землю, арендной платы за земельный участок является субъект хозяйствования, уведомление об объектах налогообложения подается по форме 20-ОПП субъектом хозяйствования.

Обособленное подразделение юридического лица (филиал, представительство) обязано стать на учет в контролирующих органах, сообщать обо всех объектах налогообложения, находящихся на его балансе, подавая в контролирующий орган уведомление по форме № 20-ОПП, кроме объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением или через которые осуществляется деятельность, где налогоплательщиком определен субъект хозяйствования (юридическое лицо, которым созданы такие обособленные подразделения, филиалы, представительства), информация о которых представлена ​​таким субъектом хозяйствования.

Полезные документы:

Налоговый кодекс Украины

Порядок учета налогоплательщиков, утвержденный приказом Министерства финансов Украины от 09 декабря 2011 г. № 1588 (в редакции приказа Министерства финансов Украины от 22 апреля 2014 г. № 462)

Гражданский кодекс Украины

Хозяйственный кодекс Украины

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