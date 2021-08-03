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вторник, 03 августа 2021 10:16

Отопление зимой подорожает на 70% - экономист

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Зимой тарифы на отопление в Украине вырастут на 40-70%.

"Нафтогаз принудительно повысил цену на газ. Правительство ему в этом не мешает. Подорожание газа влечет за собой повышение стоимости тепловой энергии на 40-70% в зависимости от региона", - написал в Фейсбуке экономист, экс-министр финансов Игорь Уманский.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Цена на газ с 2013 года выросла более чем в 10 раз
Цена на газ с 2013 года выросла более чем в 10 раз

Рост тарифов на отопление спровоцирует кризис.

"Центральная власть делает вид, что она ничего не может сделать, потому что у нас децентрализация. Она не мешает регионам устанавливать любую цену на отопление. Хотите - повышайте на 70%, а не хотите - можете оставить тарифы неизменными. А разницу, которая возникнет, компенсировать за счет средств местных бюджетов. Потому что местные бюджеты - это дороги, школы, больницы, порядок в населенных пунктах. Фактически, президент и правительство предлагают вместо школ и дорог потратить эти средства на компенсацию негативных последствий деятельности президента и правительства. Это настоящий кризис. Он обязательно нанесет сокрушительный удар по миллионам граждан", - говорит Уманский.

Люди перестанут платить, считает экономист.

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"Цена на газ с 2013 года выросла более чем в 10 раз. Вместе с ней росли тарифы на отопление. Уже прошлой зимой цена для большинства населения находилась на грани. Если она вырастет еще на 70%, то отопительный сезон 2021-2022 превратится в гуманитарную катастрофу. Или люди просто перестанут платить. Правительство уже готовит для них сюрприз в виде принудительного списания средств и продажи имущества ", - подытожил Уманский.

Отопление и горячая вода по всей Украине вырастет от 40 до 75%. Тарифы будут зависеть от региона проживания.

Стоимость услуг теплокоммунэнерго уже подняли в Черновцах. Это 75% роста стоимости поставки теплоносителей и горячей воды. Киев объявил о росте стоимости услуг КП "Киевтеплоэнерго". 80% киевлян получат новые платежки, которые будут выше предыдущих на 40%. Об этом рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии УНИАН.

Прогнозируют, что в Тернополе тарифы вырастут на 70%, в Староконстантинове на 63%, в Одессе на 56%, в Кременчуге на 53%, в Киеве на 40%, в Полтаве - на 36%.

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03
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