Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб

Украинцы массово жалуются на злоупотребления газовых служб, безосновательные взыскания средств. В частности, потребители получают платежки с долгами, если не вовремя подали показания счетчиков или после проверок.

Автор: Елена Луценко Если счетчик газа исправен, газораспределительное предприятие обязано установить его в течение двух месяцев с момента снятия

Учительнице из села Вороняки Золочевского района Львовской области насчитали долг более 44 тыс. грн после вызова аварийной службы. На счетчике исчезла пломба. Подачу газа к дому перекрыли и возобновят только после уплаты долга, отметили в газовой компании.

Двум пенсионеркам из села Ремезовцы Золочевского района Львовской области также насчитали долги после проверки счетчиков. Одной более 8 тыс грн, другой - 14 тыс. Газовики заявили, что счетчики в домохозяйствах крутят в 2,5 раза медленнее, чем должно быть. Требуют доплатить за газ.

Эксперты консультационного центра для населения ГазПравда объяснили Gazeta.ua, когда газовики могут заходить во двор без согласия собственника, как должна происходить проверка газовых счетчиков, каков порядок снятия показаний, куда жаловаться на злоупотребления.

Проверка счетчиков

Во время проверки счетчиков обе стороны имеют право осуществлять фото- и видеосъемку.

Если оператор газораспределительных сетей (ГРС) утверждает, что счетчик крутит "медленно", нужно обратиться в ГП "Укрметртестстандарт". Заказать поверку газового счетчика, советуют в ГазПравде. Процедура занимает 15 рабочих дней, стоит от 164 грн, в зависимости от вида счетчика. Гражданин получит справку о непригодности газового счетчика или свидетельство о проведенной поверке.

Если счетчик газа исправен, газораспределительное предприятие обязано установить его в течение двух месяцев с момента снятия. Если устройство не прошло поверку, его необходимо ремонтировать. Срок выполнения работ не должен превышать трех месяцев, с момента признания счетчика в негодность.

Повреждение пломб

Оператор ГРМ или потребитель могут инициировать проведение экспертизы, если есть признаки повреждения пломб или несанкционированного вмешательства в работу счетчика. Кроме случаев, когда пломба отсутствует или расторгнут пломбировочный материал, на котором она установлена.

До получения результатов экспертизы или внеочередной, экспертной поверки расчет неучтенного или учтенного частично объема природного газа не осуществляется. Если по результатам экспертизы нарушений не выявлено, все расходы должны быть компенсированы оператором ГРМ. Если подтвержден факт несанкционированного вмешательства в работу счетчика, расходы компенсируются за счет потребителя.

В каких случаях потребитель обязан пустить газовиков

Потребитель обязан обеспечить газовикам доступ к своему жилищу в следующих случаях:

1) для ликвидации или недопущения аварий - круглосуточно;

2) установления или замены оборудования, проведение технических или профилактических осмотров, снятия контрольных показаний узлов учета.

Во время визита в домохозяйства работники газовой службы должны предъявить удостоверение и назвать фамилии. Если возникают сомнения - звоните на 104. Уточните действительно ли работают такие люди, их полномочия.

Если газовики не реагируют на просьбу предоставить документы и дальше продолжают находиться на территории двора или в доме, вызывайте полицию.

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Могут ли газовики зайти во двор без согласия собственника

Потребители жалуются, что газовики часто заходят во двор и осматривают счетчики в отсутствие хозяев.

"В некоторых случаях работники облгазов имеют право заходить на частную территорию. Но - только при крайней необходимости и при соблюдении определенных правил. В частности, в неотложных случаях, связанных с необходимостью спасать жизни людей и имущество", - отметила Елизавета Белей, руководитель правовой поддержки потребителей газа ГазПравды.

Несанкционированный доступ возможен, если:

• в момент возникновения неотложного случае владелец отсутствует и нет возможности связаться с ним,

• владелец отказывается допустить в жилье или другой объект недвижимого имущества представителя исполнителя. Но есть объективные основания считать, что авария именно в этом жилье угрожает жизни или имуществу граждан.

Во время несанкционированного доступа и до полного завершения работ должны присутствовать: представитель исполнителя, органов внутренних дел, работники аварийно-ремонтной бригады, владелец любого соседнего здания. Обязательно составляется акт о проведении несанкционированного доступа и проведения ремонтных, восстановительных работ. Его должны подписать все присутствующие.

В акте обязательно указываются:

1) основания для несанкционированного доступа;

2) информация о предупреждении потребителя с указанием времени и лиц, которые вели переговоры с ним;

3) причина и место возникновения аварии, перечень неисправностей;

4) перечень выполненных работ;

5) фамилии, имена, отчества и должности участников несанкционированного доступа

6) информация о способе и восстановлении целостности входных дверей, окон или других элементов зданий и помещений, которые были повреждены во время проведения ремонтных и восстановительных работ.

Оригинал составленого акта хранится у исполнителя коммунальной услуги. Другим участникам выдаются копии, заверенные печатью исполнителя. Если работники облгаза возбудили эти процедуры, их действия можно обжаловать.

Куда можно жаловаться

В случае возникновения проблем, в первую очередь необходимо обращаться в контакт-центр своего облгаза или написать письмо-претензию на имя председателя правления компании.

Если переговоры не дали желаемого результата, можно позвонить на правительственную "горячую линию" - 1545. Или оформить обращение через сайт правительственного контактного центра: www.ukc.gov.ua.

Когда потребитель убежден, что труба опломбирована незаконно, стоит жаловаться в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), советуют консультанты ГазПравды.

Письменно - по адресу 03057, г.. Киев, ул. Смоленская, 19. Телефон - (044) 204-48-27. Электронный адрес - [email protected] В жалобе нужно указать личные данные и описать, каким образом были нарушены права.

Распределение газа - это услуга. Вместе с подачей жалобы в НКРЕКП, потребитель может обратиться и в местное управление Держпродспоживслужбы.

Автор: Елена Луценко Люди ждут приема специалистов у абонентской службы Полтавагаза. Большинство пришли выяснить информацию о задолженности

Как правильно передавать показания счетчиков

Плановые месячные начисления газа рассчитываются поставщиком в случае несвоевременной передачи показаний счетчика потребителем.

В соответствии с Кодексом ГРМ, потребитель обязан ежемесячно по состоянию на 01 число месяца снимать фактические показатели счетчика газа и в течение пяти календарных дней предоставить их оператору ГРМ одним из следующих способов:

1) через личный кабинет на сайте оператора;

2) по телефонам контакт-центра;

3) с помощью мобильного приложения 104Mobile;

4) на электронный адрес;

5) с помощью СМС на короткий номер 7104. В сообщении необходимо указать номер счета и показания счетчика в формате: ХХХХХХХХХХ YYYYY, где ХХХХХХХХХХ - 10 цифр лицевого счета. YYYYY - показания счетчика (до 5 цифр).

Если оператор не получил показателей счетчика до 6 числа месяца, то объем распределения и потребления природного газа определяется на уровне планового месячного объема потребления. Также Кодекс предусматривает, что облгаз имеет право снимать контрольные показатели счетчика газа. Обязан делать это не реже одного раза в шесть месяцев.

В случае начисления долга, потребитель может обратиться к оператору ГРМ и попросить предоставить официальное разъяснение, почему переданные показатели счетчика не были учтены при расчете объемов газа. Также требовать сделать контрольное снятие показаний счетчика и провести перерасчет.

Если поставщик отказывается сделать перерасчет по фактическим показаниям счетчика, надо обращаться с жалобой в НКРЕКП. Выложить все обстоятельства дела и предоставить подтверждающие документы.

В Киеве вводят рекомендованный авансовый платеж за отопление. "Мы вводим рекомендованный авансовый платеж, летний. Этот авансовый платеж является полностью добровольным, он рассчитан как средневзвешенный по городу. Стоимость отопления за предыдущий сезон разбит на части по 30 процентов и составляет около 10 гривен на квадратный метр отапливаемой площади. Этот платеж указано отдельной строкой в платежном документе", - сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев. Это означает, что определенный процент оплаты за отопление может быть осуществлен по желанию в летний период.