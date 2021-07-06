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вторник, 06 июля 2021 14:16

За отопление зимой предлагают платить летом - авансом

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В Киеве вводят рекомендованный авансовый платеж за отопление.

Автор: Елена Луценко
  Стоимость отопления за предыдущий сезон разбит на части по 30% и составляет около 10 гривен на квадратный метр отапливаемой площади
Стоимость отопления за предыдущий сезон разбит на части по 30% и составляет около 10 гривен на квадратный метр отапливаемой площади

"Мы вводим рекомендованный авансовый платеж, летний. Этот авансовый платеж является полностью добровольным, он рассчитан как средневзвешенный по городу. Стоимость отопления за предыдущий сезон разбита на части по 30 процентов и составляет около 10 гривен на квадратный метр отапливаемой площади. Этот платеж указано отдельной строкой в платежном документе", - сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Это означает, что определенный процент оплаты за отопление может быть осуществлен по желанию в летний период.

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Это поможет вовремя начать отопительный период, сделает зимние счета за отопление более сбалансированными и уменьшит нагрузку на потребителей, подытожил Пантелеев.

79,1 млрд грн задолжали украинцы за коммуналку. Наибольшие долги - за газ. Каждая семья должна около 5,3 тыс. грн.

В среднем в каждом доме накапливает долги каждая десятая квартира. И в некоторых из них сумма задолженности уже превысила 100 тыс., пишет OBOZREVATEL.

За год долг за газ в Украине составил 30,2 млрд грн. В прошлом году было 27,3 млрд грн.

За отопление и горячую воду долги украинцев составили 28,7 млрд грн. Год назад были 22,3 млрд грн.

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