Более 5 тыс. с каждой семьи: как выросли долги за коммуналку

79,1 млрд грн задолжали украинцы за коммуналку. Наибольшие долги - за газ. Каждая семья должна около 5,3 тыс. грн.

Автор: Елена Луценко В каждом доме накапливает долги каждая десятая квартира

В среднем в каждом доме накапливает долги каждая десятая квартира. И в некоторых из них сумма задолженности уже превысила 100 тыс., пишет OBOZREVATEL.

За год долг за газ в Украине составил 30,2 млрд грн. В прошлом году было 27,3 млрд грн.

За отопление и горячую воду долги украинцев составили 28,7 млрд грн. Год назад были 22,3 млрд грн.

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За воду - 6,1 млрд грн, было 5 млрд грн. За электроэнергию - 7,8 млрд грн, было 4 млрд грн.

За 2020 год долги за коммуналку увеличились на 15,5% и выросли до общей суммы 73,6 млрд грн. По состоянию на декабрь 2020 года украинцы оплатили 72,6% счетов за услуги ЖКХ. Наименьший уровень задолженности в Черновицкой области. Здесь оплатили 86,5% счетов за коммунальные услуги. Самый низкий уровень оплат по Украине в Луганской области - 63,1% оплаченных счетов.