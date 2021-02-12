Как в регионах оплачивают счета за коммунальные услуги

 
Ексклюзивы
1/5
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 90
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 153
Наказывают других и провоцируют - эксперт назвал причину смертельных ДТП
Наказывают других и провоцируют - эксперт назвал причину смертельных ДТП
Просмотров: 333
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 747
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 153
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 279
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1215
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 396
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Просмотров: 594
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
1 Просмотров: 801
Фото
Все фото
8
18
6
11
8
Физический труд и высокие налоги – украинка назвала минусы жизни в Польше
Физический труд и высокие налоги – украинка назвала минусы жизни в Польше
&quot;Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном&quot; - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
Открылся магазин IКЕА в Украине: первые фото
Открылся магазин IКЕА в Украине: первые фото
Бесплатные фрукты и кастрюли на развес – что удивляет в польских супермаркетах
Бесплатные фрукты и кастрюли на развес – что удивляет в польских супермаркетах
Дорогой хлеб и дешевое мясо-украинцы посчитали, сколько тратят на продукты
Дорогой хлеб и дешевое мясо-украинцы посчитали, сколько тратят на продукты
Видео
Все видео
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Интервью
1/5
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 153
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
1 Просмотров: 279
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1215
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 432
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 486
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 февраля 2021
Просмотров: 459
Мій Тікич
У січні хворів два тижні. Взяв перечитати "Оповідання про тварин" Сетона-Томпсона. Дійшов до місця, де чорно-бурий лис Доміно рятується від погоні ...
пятница, 12 февраля 2021 15:09

Как в регионах оплачивают счета за коммунальные услуги

  Комментировать
Как в регионах оплачивают счета за коммунальные услуги
За электроэнергию наибольшее количество счетов оплачивают буковинцы. Фото: unsplash

2020 года долги за коммуналку увеличились на 15,5% и выросли до общей суммы 73,6 млрд грн.

По состоянию на декабрь 2020 года украинцы оплатили 72,6% счетов за услуги ЖКХ, сообщает "Сегодня".

Наименьший уровень задолженности в Черновицкой области. Здесь оплатили 86,5% счетов за коммунальные услуги. Самый низкий уровень оплат по Украине в Луганской области - 63,1% оплаченных счетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве запустили приложение для оплаты коммуналки в несколько кликов

За газ лучше платят на Буковине - 85,9%, хуже всего в Одесской области - 52,7%.

За отопление больше счетов оплатили на Волыни - 87,6%, меньше всего в Херсонской области - 34,2%.

За холодную воду лучше платят в Черновицкой области - 111,5%. То есть украинцы выплачивают накопленные долги. А хуже всего в Волынской - 86,6%.

За электроэнергию наибольшее количество счетов оплачивают буковинцы - 97,6%, наименьшую запорожцы - 84,4%.

В январе 2021 года тарифы на коммуналку для украинцев в ​​среднем выросли на 6%. Больше всего поднялась цена электроэнергии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как в регионах оплачивают счета за коммунальные услуги». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
февраля

В центре Киева построили ядерный реактор

Саакашвили депортировали в Польшу

За политсилу проголосовали 92% избирателей

На Олимпиаде в Лиллехаммере организаторы не могли найти гимн Украины

В Харькове попытались отделиться от Украины

Украинский авиатор установил 2 мировых рекорда

Последний император отрекся от престола

Милошевич предстал перед судом

Самое читаемое
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
6
 Просмотров: 61652
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
6
 Просмотров: 52650
Расстрел военных на пруду: что рассказал единственный уцелевший свидетель
Расстрел военных на пруду: что рассказал единственный уцелевший свидетель Просмотров: 9873
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
 Просмотров: 9297
Австралийские сестры-серфингистки в бикини зажгли на пляже
Австралийские сестры-серфингистки в бикини зажгли на пляже
11
 Просмотров: 9252
Экономика
Как платить за отопление, если дома холодно
Как платить за отопление, если дома холодно Просмотров: 18
Зарплата президента втрое меньше, чем у руководителя его аппарата
Зарплата президента втрое меньше, чем у руководителя его аппарата Просмотров: 63
В Украине появятся еще 2 легальных онлайн-казино
В Украине появятся еще 2 легальных онлайн-казино Просмотров: 108
За неделю автогаз подорожал на 8,5%: как изменились цены на АЗС
За неделю автогаз подорожал на 8,5%: как изменились цены на АЗС Просмотров: 162
Мартовский курс биткоина составит $56 тыс. - аналитик
Мартовский курс биткоина составит $56 тыс. - аналитик Просмотров: 63
Больше всего комментируют
7
Зеленскому доверяют все меньше украинцев - рейтинг
3
Налог на Google. За что Украине будут платить Facebook и Netflix
3
Суд Киева сделал просп. Бандеры снова Московским
1
Польша перепродаст Украине 1,2 млн доз вакцин
1
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Голосов: 26076
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть