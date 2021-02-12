Как в регионах оплачивают счета за коммунальные услуги

За электроэнергию наибольшее количество счетов оплачивают буковинцы. Фото: unsplash

2020 года долги за коммуналку увеличились на 15,5% и выросли до общей суммы 73,6 млрд грн.

По состоянию на декабрь 2020 года украинцы оплатили 72,6% счетов за услуги ЖКХ, сообщает "Сегодня".

Наименьший уровень задолженности в Черновицкой области. Здесь оплатили 86,5% счетов за коммунальные услуги. Самый низкий уровень оплат по Украине в Луганской области - 63,1% оплаченных счетов.

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За газ лучше платят на Буковине - 85,9%, хуже всего в Одесской области - 52,7%.

За отопление больше счетов оплатили на Волыни - 87,6%, меньше всего в Херсонской области - 34,2%.

За холодную воду лучше платят в Черновицкой области - 111,5%. То есть украинцы выплачивают накопленные долги. А хуже всего в Волынской - 86,6%.

За электроэнергию наибольшее количество счетов оплачивают буковинцы - 97,6%, наименьшую запорожцы - 84,4%.

В январе 2021 года тарифы на коммуналку для украинцев в ​​среднем выросли на 6%. Больше всего поднялась цена электроэнергии.