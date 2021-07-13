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вторник, 13 июля 2021 15:37

Тарифы на коммуналку вырастут до 75%: где будут платить больше

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Отопление и горячая вода по всей Украине вырастет от 40 до 75%. Тарифы будут зависеть от региона проживания.

"Стоимость услуг теплокоммунэнерго уже подняли в Черновцах. Это 75 процентов роста стоимости поставки теплоносителей и горячей воды. Киев объявил о росте стоимости услуг КП "Киевтеплоэнерго". 80 процентов киевлян получат новые платежки, которые будут выше предыдущих на 40 процентов. Нас с вами ждет рост стоимости на услуги теплокоммунэнерго примерно на 40, 50 и 60 процентов", - рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии УНИАН.

Автор: Елена Луценко
  80% киевлян получат новые платежки, которые будут выше предыдущих на 40%
80% киевлян получат новые платежки, которые будут выше предыдущих на 40%

Прогнозируют, что в Тернополе тарифы вырастут на 70%, в Староконстантинове на 63%, в Одессе на 56%, в Кременчуге на 53%, в Киеве на 40%, в Полтаве - на 36%.

"Разница в стоимости будет зависеть от того, менялся ли тариф тепловиков последнее время. В Черновцах будет значительный рост тарифов, потому что долгое время тариф искусственно занижался. Все это приведет к тому, что черновчане будут платить около 50 гривен за квадратный метр", - пояснил Попенко.

На существенное подорожание по всей стране повлияла высокая цена на газ и отмена действия специальных обязательств на рынке газа. Оно позволяло ТКЭ покупать газ по льготной цене.

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"Большинство теплокоммунэнерго утверждали свои тарифы, когда цена на газ была 5-5,5 гривен. На сегодня Нафтогаз предложил тепловикам газ по 7,42 гривны. Рост на 50 процентов. Это основное, что повлияло на стоимость газа, а также условия поставки. Это заставляет делать стопроцентную предоплату", - добавил эксперт.

Тарифы на электроэнергию в Украине изменятся с 1 августа.

Минэнергетики планирует запустить в Украине новую модель специальных обязательств для населения.

Сейчас тариф на уровне 1,68 грн/кВт-час. Предлагают установить максимальный тариф на уровне 3,4 грн/кВт-час.

Цена для различных групп населения будет отличаться в зависимости от объемов потребления. Это сделали с целью установления лояльных тарифов для уязвимых групп населения.

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