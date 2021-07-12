Тарифы на электроэнергию изменятся с 1 августа - Минэнергетики

Тарифы на электроэнергию в Украине изменятся с 1 августа.

Автор: Елена Луценко Предлагают установить максимальный тариф на уровне 3,4 грн/кВт-час

Минэнергетики планирует запустить в Украине новую модель специальных обязательств для населения.

Сейчас тариф на уровне 1,68 грн/кВт-час. Предлагают установить максимальный тариф на уровне 3,4 грн/кВт-час.

Цена для различных групп населения будет отличаться в зависимости от объемов потребления. Это сделали с целью установления лояльных тарифов для уязвимых групп населения, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

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Будут категории: до 100 кВт-ч, 100-300 кВт-ч, 300-500 кВт-ч и от 500 кВт-час.

Кабмин отложил повышение цен на электроэнергию для населения до 1 августа. 29 июня правительство сохранило нынешнюю цену для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-час. В конце декабря 2020 года Кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии в размере 0,9 грн/кВт-час. Тогда установили единую цену - 1,68 грн/кВт-час.