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вторник, 29 июня 2021 16:22

Повышение цен на электроэнергию отложили на месяц

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Кабмин отложил повышение цен на электроэнергию для населения до 1 августа.

Автор: Елена Луценко
  Цена для бытовых потребителей до 1 августа составит 1,68 грн / кВт-час
Цена для бытовых потребителей до 1 августа составит 1,68 грн / кВт-час

29 июня правительство сохранило нынешнюю цену для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-час.

В конце декабря прошлого года Кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии в размере 0,9 грн/кВт-час. Тогда установили единую цену в размере 1,68 грн/кВт-час.

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В апреле тариф для населения на этом уровне оставили до 30 июня.

"Новая модель возложения специальных обязанностей должна защитить социально уязвимые слои населения из-за снижения и прогнозируемость тарифа. Также обеспечить предприятиям возможность для модернизации производственных мощностей и стабильной работы. Ситуация, сложившаяся на рынке электроэнергии в мае-июне искажает возможность адекватного прогнозирования модели финансово стабильной работы для участников ПСО. Именно поэтому Минэнерго неоднократно обращалось к НКРЕКП о необходимости срочного реагирования. Уже в первой половине июля ожидаем увидеть хорошие результаты", - сообщают в пресс-службе Минэнерго.

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Дата
29
июня

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