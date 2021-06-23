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среда, 23 июня 2021 14:05

Кому пересчитают тарифы на электроэнергию

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С 1 июля в Украине начнут действовать новые тарифы на электроэнергию. Украинцы, которые потребляют до 100 кВт/ч, будут платить меньше. По повышенным тарифам придётся рассчитываться потребителям, которые тратят свыше.

Автор: Елена Луценко
  До 100 кВт сейчас потребляют 41% украинский с 16,9 миллионов домохозяйств
До 100 кВт сейчас потребляют 41% украинский с 16,9 миллионов домохозяйств

"Мы выделяем население, потребляющее до 100 кВт. На сегодня это около 41% потребителей с 16,9 млн домохозяйств. Проект нового ПСО предусматривает защиту этой категории населения из-за уменьшения тарифа", - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Окончательный вариант новых тарифов Кабмин еще не представил.

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"Киловатт-час электроэнергии с 1 июля может подорожать с 1,68 до 2,5 грн. Такая цена будет для тех, кто потребляет более 500 кВт/ч в месяц. Другой вариант - цены поднимут для всех, кто тратит более 100 кВт/ч электроэнергии", - рассказал эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко в комментарии OBOZREVATEL.

Тарифы на горячую воду и отопление для населения в этом году вырастут на 33%.

2022-го тарифы увеличатся на 6%, 2023 - на 5%, 2024 - на 5%. Об этом сообщает Минэкономики в прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы.

Стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения увеличится 2021-го на 20%, 2022 - на 11%, 2023 - на 5%, 2024 - на 5%, написано в прогнозе.

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