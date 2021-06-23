"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга

Учительнице из села Вороняки Золочевского района Львовской области Ольге Бартницький насчитали 44 тыс. 165 грн долга за газ. После вызова аварийной службы со счетчика исчезла одна из пломб.

"15 июня сын Ярослав был один дома. В окно увидел, что какие-то дяди по двору ходят. Подумал, что это грабители и позвонил тете. Она пришла, начала их выгонять. А это оказались газовики, которые перекрывали газ в дом. Я в то время была в школе на работе. Я всегда считала так, что за газ надо заплатить вовремя. Очень заботилась, чтобы не набежало долга. Но меня просто развели как лоха", - рассказала 47-летняя Ольга Бартницкая.

Автор: Gazeta.ua В мае Ольге Бартницкой насчитали 44 тыс. 165 грн долга за газ

В конце февраля Ольга вызвала аварийную службу, потому что почувствовала запах газа в доме.

"Приходит брат и говорит: у тебя очень газом воняет у входа. 27 февраля позвонила на 104. В обед приехала аварийная служба. Я тогда болела, имела высокую температуру. Вышла к ним. Говорят: идите в дом, мы боимся коронавируса. Оказалось, что в местах стыка трубы и счетчика пропускал газ. Открыла им коробку счетчика и пошла в дом. Что-то они там били-били. Говорили, что жаль счетчика. Перекрыли газ и поехали. Сказали ждать сварщика. За два дня звоню в Золочевский участок, а они: мы не слышали такого, что вам надо газ включать. 2 марта приехали другие газовики. Объяснили: Золочевский участок берет счетчик на поверку. Открыли, позвали меня, чтобы посмотрела. Я говорю: нет здоровья, газ мне включайте, потому что очень холодно в доме. И здесь они говорят: здесь одна заводская пломба есть, а второй нет. Поэтому мы даем счетчик на экспертизу, подписывайте акт. Два листка мне дали. Я подписала. Сказали 15 марта с 9 до 12.00 приехать во Львов на поверку. Поехать не смогла. В тот день было шесть уроков. Заменить никем и я знаю, что у меня все честно и справедливо. 12 апреля мне женщина неизвестна звонит, что я должен ехать в Буск в Золочевский участок на комиссию на 9:00. Договорились по скайпу связаться. 15 апреля утром они мне сообщили, что из-за отсутствия пломбы сделают перерасчет за газ за пол года или со дня последнего контроля, который был в декабре", - вспоминает Ольга Бартницкая.

Учительнице установили новый счетчик. Позже получила сообщение о 44 тыс 165 грн долга, которые нужно оплатить после пересчета.

"Вынуждена ехать на заработки в Польшу на огороды. У меня нет выхода. С учительской зарплаты долг не отдам. На сына оставляю корову, огород и дом. Он уже взрослый. Где иду, там и плачу. Меня это ввело в депрессию. Я никогда на заработки не ездила, сколько живу. Говорят, что там и теряют сознание на тех огородах, и чуть дышат и выбора просто нету. Это просто горе и все", - добавляет она.

Учительница обратилась к адвокату и собирается подавать в суд.

"Адвокат посоветовал требовать пересмотра дела. 4 июня направила письмо в Львовгаз. Ответа до сих пор от них нет, а газ уже отключили. Я себе даже не могла представить, как такой долг можно написать. Таких зарплат нет. Я же не в Америке живу. В школе у ​​меня 10 тысяч зарплаты. Сына сама воспитываю. Муж живет себе своей жизнью неизвестно где, любит выпить водку. Мне даже в голову не могло прийти, что вот такие суммы могут быть за газ. За то, что я платила? Я даже не знала, где там и пломба есть. Я же не газовик, не понимаю этого. Знаю, что это счетчик, никто не трогает и не открывает его. Аварийная открывала и толкла его, может пломба и улетела, если она вообще там была. Счетчик ставили 5 лет назад. Не понимаю, как можно человеку написать такие вымышленные суммы? Я и так экономлю на всем. Уже два месяца практически не сплю по ночам. Еще есть долг за ремонт после пожара в доме", - говорит Ольга Бартницкая.

Во Львовгазе подтвердили, что Ольга Михайловна исправно платила за газ по 2-3,5 тыс. грн в месяц. Задолженности не было.

"Первоначально был выявлен факт нарушения. Составлен акт о несанкционированном вмешательстве в средство измерительной техники, потребитель Бартницкая Ольга его подписала. Отсутствовала пломба производителя с левой стороны. Комиссия провела заседание, но потребитель на него не явился. Комиссия вправе происходить без присутствия потребителя. Также был составлен протокол о направлении счетчика на экспертизу. Был подтвержден факт вмешательства. Поэтому досчитали плату за газ согласно кодекса ГРМ. Почему именно такая сумма - я вам не скажу, это специализация другого отдела. Есть определенная формула, согласно которой они осуществляют доначисление. Поскольку отсутствует пломба производителя с левой стороны, вмешательство в счетчик при этих условиях возможно. Потребительница направила письмо на пересмотр дела. Ольга Бартницкая будет снова приглашена на комиссию. От того, как решится вопрос, будет зависеть отменят ли начисление. Согласно акту и экспертизе вопросов не должно было возникать, потому что все оформлено понятно и правильно", - пояснил представитель АО" Львовгаз" Петр Лукиянчук.

Газоснабжение восстановят после уплаты долга, отметили в компании.

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"Есть три варианта по которым восстановят подачу газа. Первый - пересмотр дела о нарушениях, новая комиссия, на которую потребитель должен прийти. После этой комиссии будет установлен факт или подтверждение акта о нарушении или опровержение. Второй вариант - потребитель платит сразу задолженность. Третий - реструктуризация долга. Представление еще находится на рассмотрении. Его пересмотрят и будет назначена вторая комиссия", - добавил Лукиянчук.

Во время проверки счетчиков нужно следить, чтобы коммунальщики сами не поцарапали, исподтишка не сорвали пломбу. Все фотографировать. Хозяин имеет право ознакомиться с документами после проверки, дать свои объяснения, возражения. Обязательно все это - в письменном виде. Можно отказаться подписывать протокол, но лучше добавить лист с собственными замечаниями. Еще важный момент - гражданин не несет ответственности за счетчик. И не может знать, работает он медленно или быстро. Прибор газовики берут на баланс. Периодически должны проводить поверку. Если его снимают, этот процесс владельцу жилья стоит контролировать. Потому что потом в суде доказывать, что был нормальный. Ведь могут разобрать, накрутить. В идеале потребитель должен ознакомиться с порядком проведения поверки счетчиков. Об этом рассказал доктор экономических наук Владимир Соболев. Занимается вопросами реформирования жилищно-коммунального хозяйства.