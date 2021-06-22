Тарифы вырастут на треть - Минэкономики

Тарифы на горячую воду и отопление для населения в этом году вырастут на 33%.

Автор: Елена Луценко Стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения увеличится в 2021 году на 20%

В 2022 году тарифы увеличатся на 6%, в 2023-м - на 5%, в 2024 году - на 5%. Об этом сообщает Минэкономики в прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы.

Стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения увеличится в 2021-м на 20%, 2022 году - на 11%, в 2023-м - на 5%, в 2024 году - на 5%, написано в прогнозе.

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Содержание домов, сооружений и придомовых территорий подорожает на 10% в 2021-2022 годах. В 2023-м - на 5%, в 2024 году - на 5%.

Тариф на электроэнергию в Украине повысят. Больше платить будут те, кто тратит более 100 кВт-ч. Цена на электроэнергию для населения фиксированная - 1,68 грн. кВт-ч. Однако продолжают действовать тарифные коэффициенты для населения, имеющего учет потребления электроэнергии по периодам времени. Так можно ощутимо сэкономить.