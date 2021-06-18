Повысят тариф на электроэнергию. Кто и сколько будет платить

Тариф на электроэнергию в Украине повысят. Больше платить будут те, кто тратит более 100 кВт-ч.

"Я обещал до 1 июля новый механизм ПСО. Он предусматривает диверсификацию тарифа в зависимости от категории населения", - сообщил министр энергетики Герман Галущенков.

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Цена на электроэнергию для населения фиксированная - 1,68 грн. кВт-ч. Однако продолжают действовать тарифные коэффициенты для населения, имеющего учет потребления электроэнергии по периодам времени. Так можно ощутимо сэкономить.

Двухзонные тарифы

В ночное время с 23:00 до 7:00 действует тариф 0,84 коп.

В другие часы действует стандартный тариф - 1,68 грн.

Трехзонные тарифы

В пиковые часы - с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 - действует повышенный тариф - 2,52 грн. кВт-ч.

В обычные часы - с 7:00 до 8:00 с 11:00 до 20:00 - действует обычный тариф - 1,68 грн.

Ночью с 23:00 до 7:00 тариф составляет 0,672 грн.

Нафтогаз установил цену в рамках месячного тарифного плана. В июне стоимость будет на уровне 11,94 грн/куб.м. Это на 50% выше цены газа в рамках годового тарифного плана "Фиксированный". Она составляла 7,96 грн/куб.м.