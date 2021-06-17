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четверг, 17 июня 2021 17:56

Цены на газ подскочили: обнародовали новые тарифы

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Нафтогаз установил цену в рамках месячного тарифного плана. В июне стоимость будет на уровне 11,94 грн/куб.м. Это на 50% выше цены газа в рамках годового тарифного плана "Фиксированный". Она составляла 7,96 грн/куб.м.

Автор: Елена Луценко
  Цены на газ на европейском рынке являются одними из самых высоких за последние 4-5 лет
Цены на газ на европейском рынке являются одними из самых высоких за последние 4-5 лет

"Месячное ценовое предложение отражает общую тенденцию роста цен на газ как на украинском, так и на глобальном рынках, и является индикативной. В настоящее время цены на газ на европейском рынке являются одними из самых высоких за последние 4-5 лет, и по состоянию на начало июня продолжали расти. Цены на газ в Украине всегда коррелируются с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна интегрирована в европейский газовый рынок с 2015 года. Украина импортирует 30% от общих объемов потребления, поэтому цены на газ формируются, исходя из динамики цен на европейских торговых площадках", - сообщили в Нафтогазе.

В июле должны представить новое предложение на рынке - сезонный тарифный план с возможностью оплаты равными частями.

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К началу июня цены на газ в Европе достигали $270 тыс./куб. м.

Россия может остановить транзит газа через Украину. Тогда голубое топливо значительно подорожает для отечественных потребителей.

Об этом рассказала советник министра энергетики Лана Зеркаль.

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Дата
17
июня

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