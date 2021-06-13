Цены на газ могут стремительно подскочить - Зеркаль

Елена Зеркаль: "Строительство газопровода Северный поток-2 - это геополитическая проблема, которую нужно решать на геополитическом уровне с применением соответствующих механизмов". Фото: fakty.com.ua

Россия может остановить транзит газа через Украину. Тогда голубое топливо значительно подорожает для отечественных потребителей.

Об этом рассказала советник министра энергетики Лана Зеркаль в эфире телеканала "Украина 24"

"Россия искусственно сдерживает европейский рынок и не поставляет те объемы, которые нужны Европе сейчас. Например, для заполнения опустевших газовых хранилищ. Была холодная весна, сейчас надо все наполнять, и цены на газ очень высокие. А какие они будут зимой - никто не знает ", - сказала Зеркаль.

По ее словам, если этой зимой случится остановка транзита газа через территорию Украины, то "для нас это будет очень ощутимо, прежде всего в плане того, что мы получим очень дорогой газ".

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"Можем поставлять газ так называемым виртуальным путем, то есть виртуальный реверс, когда идет обмен газа, и так работает во всем мире. Если не будет транзита, то нам придется фактически физически поставлять газ из Европы, и расходы значительно увеличатся. Кроме того, наши газохранилища уже будут не так привлекательны ", - отметила Зеркаль.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд м3 в год от побережья России через Балтийское море в Германию.