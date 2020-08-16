Отчисления с зарплат и суды - для должников за коммуналку разработали беспощадный закон

За долги за коммуналку могут наказывать штрафом или арестом имущества. Фото: provce.ck.ua

В украинцев значительно увеличились долги за коммунальные услуги. Поэтому в Верховную Раду внесли проект закона, согласно которому гражданам придется погасить свои долги, или составить договор о реструктуризации. В противном случае человека ждет суд.

Если украинец задолжал государству, то с работающего человека будут снимать 25% от его оклада, с льготника - 20% льгот. Через 5 лет сроки реструктуризации нужно будет продолжать, пишет fbc.net.ua.

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Если долги накопились в течение года - в эту сумму добавят еще 20% штрафа, если 2 лет - 30%, 3 лет - 50%.

В случае суда, отчисления от зарплаты составят уже не 25, а 50%. Также суд может наложить арест на имущество должника (если долг превышает 94 460 грн).

Кроме конфискации имущества, должникам могут запретить выезжать за границу, пользоваться оружием, охотиться.

С начала года задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги уменьшилась на более чем 900 млн грн. По состоянию на 1 июля, в бюджет осталось вернуть 29,6 млрд грн. За январь-июнь 2020 года 12 регионов уплатили за жилищно-коммунальные услуги, без учета газа и электроэнергии, более 100%. Больше всего отдали за коммуналку в Черкасской - 109,1%, Сумской - 108,3%, Николаевской - 106,1% областях.