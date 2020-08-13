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четверг, 13 августа 2020 12:51

Долги за коммуналку: что происходит с оплатой услуг

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Долги за коммуналку: что происходит с оплатой услуг
В 12 регионах заплатили за коммуналку более 100%. Фото: pixabay.com

С начала года задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги уменьшилась более чем 900 млн грн. По состоянию на 1 июля в бюджет осталось вернуть 29,6 млрд грн.

За январь-июнь 2020 года 12 регионов уплатили за жилищно-коммунальные услуги, без учета газа и электроэнергии, более 100%. Больше всего отдали за коммуналку в Черкасской - 109,1%, Сумской - 108,3%, Николаевской - 106,1% областях.

За централизованное отопление и горячую воду украинцы уплатили 108,1% стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению, содержанию домов и придомовых территорий и вывоз отходов - 88 - 92%.

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Долг за централизованное отопление и горячую воду составляет 18 млрд грн, водоснабжение и водоотведение - 5,5 млрд грн, содержание домов и придомовой территории - 5 млрд грн, вывоз бытовых отходов - 1 млрд грн.

Больше всего задолжали потребители Киева - 6,1 млрд грн, Днепропетровской - 5,2 млрд грн и Харьковской - 4,6 млрд грн областей.

В июне 2020 года задолженность за жилищно-коммунальные услуги сократилась до 57,9 млрд грн. Это на 3,3% меньше по сравнению с апрелем.

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