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В сотрудничестве с коллекторами: как теперь взыскивают долги за коммуналку

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В сотрудничестве с коллекторами: как теперь взыскивают долги за коммуналку
Из-за сложной ситуации коммунальщики начали сотрудничать с коллекторами. Фото: pixabay.com

У поставщиков коммунальных услуг есть три пути взыскания долгов: через суд, путем убеждения должников рассчитаться и через коллекторов. К услугам последних решили обратиться из-за снижения объема проплат, которое произошло после запрета Кабмина отключать должникам коммунальные услуги во время карантина.

По данным Госслужбы статистики, структурам ЖКХ только население задолжало почти 60 млрд грн.

Из-за сложной ситуации коммунальщики начали сотрудничать с коллекторами - частными фирмами, которые за определенный процент занимаются взысканием долгов, сообщает "Сегодня".

Сотрудник одной из коллекторских компаний Юрий говорит, что альтернатива в виде подачи исков в суд требует от коммунальщиков материальных затрат - уплаты госпошлины, размер которой зависит от суммы долга. Этот способ используют неохотно, потому что дела могут тянуться годами, а пошлину надо внести сразу.

"Мы действуем гораздо эффективнее. Если долг небольшой - до 10 тыс. грн, и недавний, образовался в течение года-двух, а за неплательщика взяться плотно, то результат будет уже через месяц. Мы не применяем никаких мер физического воздействия, только психологическое давление ", - объясняет Юрий.

По его словам, сначала коллектор узнает телефоны должника, членов его семьи и регулярно звонит, требуя расплатиться.

"Ставим "робота" на автодозвон с неизвестного номера, он звонит каждую минуту и ​​напоминает о долге. Кто-то меняет номер телефона, но для многих людей это может привести к потере контактов. Поэтому более 70% должников вскоре сдаются и вносят деньги. А мы получаем свой процент", - говорит Юрий.

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Юристы называют деятельность коллекторов законной только при условии корректного общения с должниками.

"Коллекторы имеют право только на информационное общение. Они могут напоминать о долге любыми способами - звонки, письма, SMS и т.д., причем исключительно в корректной форме. За грубость, оскорбления, не говоря уже о попытках физического воздействия или завладение имуществом, на них можно подать в суд и фирму лишат лицензии", - объясняет юрист Владимир Столетний.

В Ассоциации водоканалов подтверждают, что отдельные водоканалы сотрудничают с коллекторскими структурами.

"Решение Кабмина о запрете отключения услуг и начисления пени сыграло негативную роль. Платежи за воду по Украине упали почти на 10% - с 91,9% в феврале до 82,6% в марте", - рассказывает директор Ассоциации водоканалов по информационной политике Виктория Яковлева.

По ее словам, отключать потребителям воду водоканал не имеет права, поэтому в больших городах - Харькове, Одессе, Львове - могут начать подавать воду по графику. Другой возможности для безубыточной работы нет.

По мнению экспертов, к зиме ожидаются значительно выше цены на газ для населения и коммунальной сферы - на уровне импортного паритета. Это означает, что стоимость отопления и горячей воды значительно возрастет.

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