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пятница, 29 октября 2021 12:56

Около 10% семей остались без субсидий

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Около 10% семей остались без субсидий
Около 200 тыс. домохозяйств потеряют субсидии. Фото: "Слово і діло"

В этом году около 200 тыс. домохозяйств из 2,5 млн не получат субсидий.

Среди наиболее частых причин отказа в назначении субсидий - наличие депозитов более 100 тыс. грн, более трех жилых помещений в собственности или наличие трудоспособных членов семей, годами нигде не работающих и не состоящих на учете в центре занятости, сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

"Около 200 тыс. домохозяйств из проверявшихся в этом году 2,5 млн не прошли верификацию. Но это не значит, что они лишились права на субсидию. Ситуация ведь может меняться. Например, может уменьшиться сумма сбережений на депозитном счете или же неработающий ранее человек трудоустроился", - сказал он.

В среднем уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг получателями субсидий составляет почти 98%. А в целом по стране он может составлять 87-88%.

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Музыченко добавил, что субсидию можно получить даже с долгами по оплате жилищно-коммунальных услуг, просроченными более чем на три месяца. Для этого нужно заключить договор о реструктуризации этой задолженности с поставщиками коммунальных услуг.

Размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном сезоне 2021-2022 годов для многодетных семей и детских домов семейного типа может составить до 10 тыс. грн.

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Дата
29
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