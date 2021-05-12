Объяснили новые правила назначения субсидий

Субсидии будут оформлять за 10 дней. Фото: Елена Луценко

Субсидии будут оформлять за 10 дней и без спецкомиссий. С 1 мая в Украине начали действовать новые правила назначения льгот.

Отменили спецкомиссии, которые рассматривали документы в течение месяца. Сейчас человеку достаточно предоставить документы, которые подтверждают его право на субсидию и подождать.

"Комиссии раньше были при райгосадминистрациях. А где теперь эти администрации после реформы? Из 500 осталось 120. О какой объективности комиссий можно говорить? Если вам за площадь сверх нормы субсидия возможна по статусу, то зачем комиссия? 90% дел, которые рассматривала комиссия - о людях, которые временно проживают и о площади сверх нормы", - рассказал в комментарии UBR.ua заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко,

Субсидиями теперь будут заниматься управление социальной защиты.

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"Если дочь живет в другом городе, то вы же можете это показать. Предоставить справку с места работы, где она арендует жилье. Тот же договор аренды. На крайний случай подтвердить свое право на субсидию актом обследования материально-бытовых условий", - подытожил Музыченко.

С 1 мая в Украине изменили порядок назначения субсидий. Теперь учитывать доходы от депозитов и ценных бумаг. Внимание будут обращать на разовые покупки более чем на 50 тыс. грн, покупку валюты, банковских металлов и, ездил ли человек за границу. Нельзя будет получить компенсацию, если семья имеет две квартиры или автомобили. Отменили комиссии при местных органах власти, назначали субсидии в нестандартных случаях. Получатели с мая должны подать новое заявление в управление соцзащиты. Их будут принимать в течение следующих пяти месяцев почтой или онлайн.