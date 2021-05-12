Объяснили новые правила назначения субсидий

 
Ексклюзивы
1/5
Чего ждать после минимального ДТП - 3 распространенные неисправности
Чего ждать после минимального ДТП - 3 распространенные неисправности
Просмотров: 459
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
1 Просмотров: 414
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Просмотров: 450
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
Просмотров: 1782
Как войти в рабочий ритм после декрета
Как войти в рабочий ритм после декрета
Просмотров: 72
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
1 Просмотров: 3987
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1341
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 459
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 585
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1882
Фото
Все фото
5
12
5
5
4
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Украинцы рассказали, сколько можно заработать на сезонной работе
Украинцы рассказали, сколько можно заработать на сезонной работе
Украинцы посчитали, во сколько обойдется Пасха в Польше
Украинцы посчитали, во сколько обойдется Пасха в Польше
Укрзализныця запускает электричку с вагонами для перевозки велосипедов
Укрзализныця запускает электричку с вагонами для перевозки велосипедов
Видео
Все видео
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Интервью
1/5
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1260
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 747
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1341
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 882
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 1017
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
среда, 12 мая 2021 10:02

Объяснили новые правила назначения субсидий

  Комментировать
Объяснили новые правила назначения субсидий
Субсидии будут оформлять за 10 дней. Фото: Елена Луценко

Субсидии будут оформлять за 10 дней и без спецкомиссий. С 1 мая в Украине начали действовать новые правила назначения льгот.

Отменили спецкомиссии, которые рассматривали документы в течение месяца. Сейчас человеку достаточно предоставить документы, которые подтверждают его право на субсидию и подождать.

"Комиссии раньше были при райгосадминистрациях. А где теперь эти администрации после реформы? Из 500 осталось 120. О какой объективности комиссий можно говорить? Если вам за площадь сверх нормы субсидия возможна по статусу, то зачем комиссия? 90% дел, которые рассматривала комиссия - о людях, которые временно проживают и о площади сверх нормы", - рассказал в комментарии UBR.ua заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко,

Субсидиями теперь будут заниматься управление социальной защиты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Субсидии будут нужны 95% украинцев

"Если дочь живет в другом городе, то вы же можете это показать. Предоставить справку с места работы, где она арендует жилье. Тот же договор аренды. На крайний случай подтвердить свое право на субсидию актом обследования материально-бытовых условий", - подытожил Музыченко.

С 1 мая в Украине изменили порядок назначения субсидий. Теперь учитывать доходы от депозитов и ценных бумаг. Внимание будут обращать на разовые покупки более чем на 50 тыс. грн, покупку валюты, банковских металлов и, ездил ли человек за границу. Нельзя будет получить компенсацию, если семья имеет две квартиры или автомобили. Отменили комиссии при местных органах власти, назначали субсидии в нестандартных случаях. Получатели с мая должны подать новое заявление в управление соцзащиты. Их будут принимать в течение следующих пяти месяцев почтой или онлайн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Объяснили новые правила назначения субсидий». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
мая

Не могут установить причины состояния, который перерос в эпидемию

Вирус-вымогатель заразил около полумиллиона компьютеров

Сняли блокаду города

Родилась основоположница сестринского дела

Самое читаемое
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
15
 Просмотров: 20727
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
4
 Просмотров: 9378
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
 Просмотров: 7092
&quot;Самый худший отпуск&quot; - Юлия Санина пожаловалась на отдых в Египте
"Самый худший отпуск" - Юлия Санина пожаловалась на отдых в Египте
7
 Просмотров: 4698
Выбралась на жаркие острова: Тина Кароль показалась в купальнике возле океана
Выбралась на жаркие острова: Тина Кароль показалась в купальнике возле океана
 Просмотров: 3573
Экономика
Как новичкам избежать ошибок в трейдинге – отзывы о ЦБТ
Как новичкам избежать ошибок в трейдинге – отзывы о ЦБТ Просмотров: 18
Доллар резко подешевел
Доллар резко подешевел Просмотров: 576
Украина выделят €90 млн на вакцинацию
Украина выделят €90 млн на вакцинацию
Доллар подешевеет: эксперт назвал причины
Доллар подешевеет: эксперт назвал причины Просмотров: 495
Злоупотребление властью, растрата и мошенничество. Сколько "украли" на "Большом строительстве"
Злоупотребление властью, растрата и мошенничество. Сколько "украли" на "Большом строительстве" Просмотров: 333
Больше всего комментируют
7
Охрана Медведчука не пускает СБУ в дом. Также обыскивают офис ОПЗЖ
5
Конец эпохи бедности: таможенники декларируют люксовые Mercedes
4
Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку
3
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
3
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
Голосов: 26464
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть