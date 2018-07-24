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вторник, 24 июля 2018 12:26

Объяснили, что стотит за подорожанием воды во всех городах

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  Во всех городах Украины подорожает вода
Во всех городах Украины подорожает вода

Тарифы на воду в Украине вырастут на 2-3%. Цены поднимают из-за увеличения стоимости хлора.

Поднятие цены на хлор повлияет на каждого потребителя в Украине, потому что за счет увеличения стоимости хлора стоимость воды вырастет минимум на 2-3%. Поднятие стоимости воды коснется всех городов, независимо от их размера", - заявила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий в эфире "5 канала".

"Днепразот", который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, увеличил цену на хлор с 11 тыс грн за тонну до 47 250 грн с НДС - то есть почти в 5 раз.

Чиновница также отметила, что ситуация с "Днепразотом" оживила дискуссию о том, какие есть альтернативы очистке воды хлором.

"Я думаю, что мы сделаем хорошие выводы, срочно привлечем науку, определим типы очистки воды для разных городов Украины и реализуем это через программу "Питьевая вода", - говорит Бабий

Она добавила, что в каждом регионе Украины нужно по-особому подходить к очистке воды.

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В Украине стали меньше потреблять крепкий алкоголь. Зато стали больше пить ликеры.

В этом году сократили производство водки с содержанием спирта менее 45,4%. За последние полгода его уменьшили на 10,6% - до 5,7 миллиона декалитров. Зато объем производства ликеров и других спиртных напитков в Украине в январе-июле увеличился на 25,3%.

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