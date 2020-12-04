Объяснили, чем грозят низкие тарифы на электроэнергию

Тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 года. Фото: unsplash

Заниженные тарифы на электроэнергию не покрывают затрат на ее производство и доставку. Это несет угрозу стабильному состоянию энергосистемы Украины.

Об этом говорится в отчете состояния исполнения договора об ассоциации Украины и ЕС, пишет Obozrevatel.

"Больше нет уверенности в финансовой устойчивости государственных предприятий "Укрэнерго" и "Энергоатом", которые берут на себя наибольшую нагрузку для покрытия убытков по поставке на электроэнергии для населения по цене ниже себестоимости", - говорится в отчете.

Именно эти государственные компании испытывают наибольшие потери через кросс-субсидирования, которое существует на украинском рынке.

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Тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 года. Сейчас население платит: до 100 кВт/ч - 90 коп., свыше 100 кВт/ч - 1,68 грн. Это более чем в 4 раза меньше среднего тарифа в Европе.

По словам экспертов, от решения правительства по тарифам будет зависеть дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.

Искусственно заниженные цены на электроэнергию для населения в Украине мешают развитию конкуренции и даже представляют угрозу для безопасной работы АЭС. К такому выводу пришел секретариат Энергетического сообщества Европейского союза.