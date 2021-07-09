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пятница, 09 июля 2021 20:14

Новым владельцем сети АЗС Glusco стала Socar

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Новым владельцем сети АЗС Glusco стала Socar
Компания Socar New Energy стала владельцем сети Glusco. Фото: glusco

Новым владельцем сети автозаправочных станций Glusco станет компания Socar New Energy, зарегистрированная на Кипре.

Об этом сообщает портал enkorr со ссылкой на источники в азербайджанских нефтяных кругах.

Топменеджер торговой структуры из Азербайджана заявил, что соглашение уже завершено.

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По его словам, стороны долго подбирали структуру для этого соглашения и в итоге остановились на Socar New Energy Ltd. Соглашение предусматривает выкуп 100% участия в Glusco Energy.

Информация о смене собственника в ближайшее время появится в регистрационных документах кипрской компании.

Для начала работы в Украине Socar New Energy должна получить разрешение Антимонопольного комитета. Также компании нужно формально получить одобрение антимонопольных органов Грузии, Турции и еще нескольких стран, где компания ведет деятельность.

Новые расчеты цен на бензин и дизельное топливо обнародовало Министерство экономики Украины.

АЗС могут устанавливать свою наценку соответствии с ними. С 25,84 грн расчетные цены на бензин повысили до 26,64 грн за литр. Для дизельного топлива - с 22,23 грн до 22,55 грн за литр.

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Дата
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