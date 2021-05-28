"Новострой могут недостроить. А вторичный рынок - это постоянные прорывы коммуникаций"

При покупке жилья риски существуют и на первичном, и на вторичном рынке. Новостройку, например, могут недостроить. Или же там возникнут проблемы с водо- и электроснабжением. Вторичный рынок - это постоянные прорывы коммуникаций и аварийное состояние домов. Поэтому важно очень внимательно принимать решения относительно будущей инвестиции в недвижимость, рассказала Gazeta.ua експертка по вопросам ЖКХ, основательница ОО "СПС", председатель ОО "Кирилловский Гай" Кристина Ненно.
"Когда речь идет о приобретении жилья в новостройке, в первую очередь - это инвестиция собственных средств. Такая недвижимость перспективная. Потому что это новый дом, там не будет проблем с коммуникациями, стенами. Плюс новостройки еще и в том, когда владелец сдает такое жилье в аренду - это гораздо более привлекательное предложение для арендаторов", - говорит експертка.
Перед покупкой жилья советует обязательно обратить внимание на информационный паспорт объекта. Там должен быть четко прописан заказчик строительства, кто застройщик, подрядчик или субподрядчик. Указанные сроки начала и его завершения. Также - разрешение на начало строительных работ.
"Второе на что обращают внимание - назначение земельного участка. Если его выделяет город или он находится в аренде у собственника, то это должно быть так же указано в информационном паспорте объекта. Если указано, что земля для общего пользования, то впоследствии могут возникнуть проблемы с вводом дома в эксплуатацию. В предназначении должно быть написано, что это строительство жилого дома или комплекса", - говорит Кристина Ненно.
Третий момент - технические условия о коммунальных поставках.
"Как показывает практика, такие документы получают в процессе строительства и не факт, что дом будет подключен к коммуникациям согласно техническим условиям. К сожалению, на сегодняшний день в Украине нет ни одного реестра объектов инвестирования. Только застройщику известно за кем закреплен данный объект строительства. К сожалению, количество недобросовестных застройщиков преобладает и они скрывают сколько инвесторов, сколько площадей строят и по какой цене продают квадратные метры", - отметила експертка.
По ее словам, на сегодняшний день существуют такие прозрачные схемы покупки жилья на первичном рынке:
- Фонд финансирования строительства. Это специальное учреждение, которое имеет отношения с застройщиком и непосредственно контактирует с инвестором.
- Имущественные права. Инвестор обращается к застройщику по конкретным метрами в конкретном доме. Затем эти метры ему переходят по договору отступления имущественных прав.
Дериватив. Инвестору выписывают сертификат, в котором указывают эквивалент закрепленных квадратных метров в доме. Очень мало застройщиков работают по такой схеме, она сложнее.
- Предварительный договор купли продажи. Документ состоит у нотариуса. Чаще подобную схему используют в Киевской области небольшие компании-застройщики. Такой вид инвестирования рискованный. Ведь инвестор якобы одалживает деньги застройщику. Если тот, не выполняет свои обещания - не вводит например жилье в эксплуатацию, то должен вернуть средства инвестору.
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"Если была рассрочка от застройщика, то инвестор при каждой оплате должен получать свидетельства о закрепленных за ним квадратных метрах. После полной оплаты все свидетельства забирают и меняют на справку, что является подтверждением полной выплаты за жилье", - отметила Кристина Ненно.
По покупке квартиры на вторичном рынке, експертка советует обращаться за профессиональной помощью в агентство недвижимости или риэлтора. Они помогут покупателю проверить все документы.
"В частности, документы на жилье, количество прописанных людей, задолженность за жилищно-коммунальные услуги, кредитную историю владельца. На момент покупки, в квартире не должны быть прописаны несовершеннолетние дети. Если продавцы старшего возраста - просите справку из психоневрологического диспансера, подтверждающую дееспособность лица", - подытожила Кристина Ненно.
В мае средняя стоимость 1 кв. м. жилья в Киеве составляет $1308. Это на 7,3% больше, чем в прошлом году. Больше всего за год в столице подорожали квартиры-студии - добавили в среднем 21% к стоимости. На втором месте однокомнатные квартиры - плюс 15,3%. Гостинки добавили 4,7%, 2-комнатные раздельные - 6,3%. Но такие же квартиры со смежными комнатами подорожали на 0,5%.
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