"Новострой могут недостроить. А вторичный рынок - это постоянные прорывы коммуникаций"

При покупке жилья риски существуют и на первичном, и на вторичном рынке. Новостройку, например, могут недостроить. Или же там возникнут проблемы с водо- и электроснабжением. Вторичный рынок - это постоянные прорывы коммуникаций и аварийное состояние домов. Поэтому важно очень внимательно принимать решения относительно будущей инвестиции в недвижимость, рассказала Gazeta.ua експертка по вопросам ЖКХ, основательница ОО "СПС", председатель ОО "Кирилловский Гай" Кристина Ненно.

"Когда речь идет о приобретении жилья в новостройке, в первую очередь - это инвестиция собственных средств. Такая недвижимость перспективная. Потому что это новый дом, там не будет проблем с коммуникациями, стенами. Плюс новостройки еще и в том, когда владелец сдает такое жилье в аренду - это гораздо более привлекательное предложение для арендаторов", - говорит експертка.

Автор: Елена Луценко Новостройка - это инвестиция собственных средств. Такая недвижимость перспективная

Перед покупкой жилья советует обязательно обратить внимание на информационный паспорт объекта. Там должен быть четко прописан заказчик строительства, кто застройщик, подрядчик или субподрядчик. Указанные сроки начала и его завершения. Также - разрешение на начало строительных работ.

"Второе на что обращают внимание - назначение земельного участка. Если его выделяет город или он находится в аренде у собственника, то это должно быть так же указано в информационном паспорте объекта. Если указано, что земля для общего пользования, то впоследствии могут возникнуть проблемы с вводом дома в эксплуатацию. В предназначении должно быть написано, что это строительство жилого дома или комплекса", - говорит Кристина Ненно.

Автор: Елена Луценко По покупке квартиры на вторичном рынке советуют обращаться за профессиональной помощью в агентство недвижимости или риэлтору

Третий момент - технические условия о коммунальных поставках.

"Как показывает практика, такие документы получают в процессе строительства и не факт, что дом будет подключен к коммуникациям согласно техническим условиям. К сожалению, на сегодняшний день в Украине нет ни одного реестра объектов инвестирования. Только застройщику известно за кем закреплен данный объект строительства. К сожалению, количество недобросовестных застройщиков преобладает и они скрывают сколько инвесторов, сколько площадей строят и по какой цене продают квадратные метры", - отметила експертка.

По ее словам, на сегодняшний день существуют такие прозрачные схемы покупки жилья на первичном рынке:

- Фонд финансирования строительства. Это специальное учреждение, которое имеет отношения с застройщиком и непосредственно контактирует с инвестором.

- Имущественные права. Инвестор обращается к застройщику по конкретным метрами в конкретном доме. Затем эти метры ему переходят по договору отступления имущественных прав.

Дериватив. Инвестору выписывают сертификат, в котором указывают эквивалент закрепленных квадратных метров в доме. Очень мало застройщиков работают по такой схеме, она сложнее.

- Предварительный договор купли продажи. Документ состоит у нотариуса. Чаще подобную схему используют в Киевской области небольшие компании-застройщики. Такой вид инвестирования рискованный. Ведь инвестор якобы одалживает деньги застройщику. Если тот, не выполняет свои обещания - не вводит например жилье в эксплуатацию, то должен вернуть средства инвестору.

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"Если была рассрочка от застройщика, то инвестор при каждой оплате должен получать свидетельства о закрепленных за ним квадратных метрах. После полной оплаты все свидетельства забирают и меняют на справку, что является подтверждением полной выплаты за жилье", - отметила Кристина Ненно.

По покупке квартиры на вторичном рынке, експертка советует обращаться за профессиональной помощью в агентство недвижимости или риэлтора. Они помогут покупателю проверить все документы.

"В частности, документы на жилье, количество прописанных людей, задолженность за жилищно-коммунальные услуги, кредитную историю владельца. На момент покупки, в квартире не должны быть прописаны несовершеннолетние дети. Если продавцы старшего возраста - просите справку из психоневрологического диспансера, подтверждающую дееспособность лица", - подытожила Кристина Ненно.

В мае средняя стоимость 1 кв. м. жилья в Киеве составляет $1308. Это на 7,3% больше, чем в прошлом году. Больше всего за год в столице подорожали квартиры-студии - добавили в среднем 21% к стоимости. На втором месте однокомнатные квартиры - плюс 15,3%. Гостинки добавили 4,7%, 2-комнатные раздельные - 6,3%. Но такие же квартиры со смежными комнатами подорожали на 0,5%.