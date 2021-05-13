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воскресенье, 16 мая 2021 21:10

Какое жилье больше всего подорожало за год

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Какое жилье больше всего подорожало за год
Подешевела недвижимость большой площади. Фото: pixabay.com

В мае средняя стоимость 1 кв. м. жилья в Киеве составляет $1308. Это на 7,3% больше, чем было в прошлом году.

Больше всего за год в столице подорожали квартиры-студии - добавили в среднем 21% к стоимости. На втором месте однокомнатные квартиры - плюс 15,3%. Гостинки добавили 4,7%, 2-комнатные раздельные - 6,3%. Но такие же квартиры со смежными комнатами подорожали на 0,5%.

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Подешевела недвижимость большой площади. Например, цена на пентхаусы упала за 12 месяцев на 38,2%. Стоимость четырехкомнатных раздельных квартир уменьшилась на 20,1%. А трехкомнатные квартиры напротив подорожали - от 2,2 до 13,9%, в зависимости от того раздельные или смежные комнаты, по информации Domik.ua.

Среди основных причин подорожания называют: увеличение денежной массы у населения; низкие процентные ставки по депозитам, из-за чего инвесторы предпочитают вложения в недвижимость; ожидания запуска рынка земли и привлечения новых денег в сектор недвижимости.

В течение апреля в Киеве купили недвижимости на $28,4 млн. Это на 13,5% меньше, чем в марте 2021 года. Самым доступным объектом стала 1-комнатная квартира площадью 32 кв. м на ул. Березняковской (Днепровский р-н). За нее заплатили $37 тыс.

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