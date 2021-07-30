Нобелевский лауреат призвал не бороться с ГМО

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Сегодня исполняется 77 лет американскому экономисту Роберту Мертону. В 1997 году он получил Нобелевскую премию по экономике "за новый метод определения стоимости производных ценных бумаг".

Роберт Кархарт Мертон родился 31 июля 1944 в Нью-Йорке. Его отец - известный социолог Роберт Кинг Мертон.

Учился в Колумбийском университете и Калифорнийском технологическом институте. Степень доктора получил в 1970 году в Массачусетском технологическом институте. Преподавал до 1988 года в MIT Sloan школа менеджмента. В 1988-2010 профессор школы бизнеса Гарвардского университета. С 2010 профессор Школы менеджмента Слоуна.

Разработал оригинальный метод вывода "формулы Блэка - Шоулза", которую используют для стоимостной оценки опционов (договор, по которому потенциальный покупатель или продавец товара, ценной бумаги получает право совершить покупку или продажу по заранее оговоренной или нефиксированной цене - Gazeta.ua). Мертон применил эту формулу к другим финансовым инструментам, таким как ипотека и студенческие займы. Это сделало возможным широкое применение ее и способствовало более эффективному управлению рисками в обществе.

В 2003 году Мертон был замешан в скандале вокруг американского хедж-фонда Long-Term Capital Management. Фонд обвиняли в уклонении от уплаты налогов.

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В 2016-м Роберт Мертон подписал письмо с призывом к Greenpeace, Организации Объединенных Наций и правительств всего мира прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами (ГМО).

Миллионер Альфред Нобель 27 ноября 1895 года подписал завещание. Большую часть состояния передал на создание специальной премии. Фонд Нобелевской премии составил 31 млн крон - около $250 млн сейчас. Альфред Нобель разбогател на производстве динамита, который изобрел в 1867-м. Открытие принесло Нобелю всемирную славу и финансовое благополучие. На волне подъема промышленности Альфред открыл более 90 фабрик по всему миру. К концу жизни Нобель был владельцем около 100 заводов, 355 патентов на различные изобретения. Что побудило изобретателя создать премию - неизвестно. Проценты по сбережениям должны были ежегодно идти на награды за достижения в физике, химии, медицине и физиологии, литературы и миротворческой деятельности. Завещание Нобеля сначала воспринимали скептически. Семья химика требовала признать завещание незаконным. Однако завещание вступило в силу. Сейчас суммы премий составляют 8 млн шведских крон - $1,1 млн. Кандидатов ежегодно в день смерти Нобеля,10 декабря, называет Шведская королевская академия наук.