Нобелевский лауреат объяснил, зачем люди делают сбережения

В 1985 году Франко Модильяни получил Нобелевскую премию по экономике. Фото: wikipedia

18 июня 1918 года родился американский экономист Франко Модильяни. В 1985 году он получил Нобелевскую премию по экономике "за анализ финансовых рынков и поведения людей в отношении сбережений".

Франко Модильяни родился в Риме в семье педиатра. Закончил лицей, поступил на медицинский факультет Римского университета. Скоро убедился, что карьера врача не для него. Начал изучать право. В 1939 году окончил университет. В начале Второй мировой войны эмигрировал в США. Там продолжил обучение в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке.

Интерес к экономике появился еще в Римском университете, Франко решил разобраться в причинах Великой депрессии. В 1942 году начал преподавать в Колумбийском университете. Через два года получил докторскую степень в Новой школе социальных исследований.

Преподавал в Колумбийском, Иллинойсском, Северо-Западном университетах. В 1962-1988 - в Массачусетском технологическом институте.

Создал в конце 1950-х- начале 1960-х вместе с Мертоном Миллером две базовые теоремы современной теории финансов, известные как теоремы Модильяни-Миллера.

В 1985 году получил Нобелевскую премию по экономике. Франко Модильяни первым описал создание моделей жизненного цикла человека, которые объясняли закономерности образования личных сбережений. Он считал, что главной причиной для накопления денег является стремление человека поддерживать постоянным свой уровень потребления, независимо от колебаний своего дохода. Таким образом, в течении жизни сбережения повышаются от исходного низкого уровня в начале трудовой карьеры до максимального. А после выхода на пенсию снижаются до очень низкого. Экономист доказал, что высокие темпы экономического роста являются причиной роста сбережений.

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Франко Модильяни также исследовал деловую активность, заработную плату и безработицу, инфляцию, динамику финансовых рынков. Предсказал биржевой кризис 2000-го.

Умер американский экономист 25 сентября 2003 года.

Миллионер Альфред Нобель 27 ноября 1895-го подписал завещание. Большую часть своего состояния передавал на учреждение специальной премии. Фонд Нобелевской премии составила сумма в 31 млн крон - около $250 млн сейчас. Альфред Нобель разбогател на производстве динамита, который изобрел 1867-го. Открытие принесло Нобелю всемирную славу и финансовое благополучие. На волне подъема промышленности Альфред открыл более 90 фабрик по всему миру. К концу жизни Нобель был владельцем около 100 заводов, обладателем 355 патентов на различные изобретения. Что побудило изобретателя создать премию - неизвестно. Проценты по сбережениям имели ежегодно идти на награды за достижения в физике, химии, медицине и физиологии, литературе и миротворческой деятельности. Завещание Нобеля сначала воспринимали скептически. Родня химика требовала признать завещание незаконным. Однако завещание вступило в силу. Сейчас суммы премий составляют 8 млн шведских крон - $1,1 млн . Кандидатов ежегодно в день смерти Нобеля - 10 декабря - называет Шведская королевская академия наук.