Назвали сумму, которую Украина заплатит кредиторам

Украина должна погасить долг в следующие 5 лет - Супрун. Фото: РИА Новости Украина

Украина обязана уплатить более 2 триллионов гривен внешних долгов в течение следующих 5 лет.

"Это деньги, которые не пойдут на дороги, пенсии, садики, ни на что. Мы должны взять то, что заработано и отдать зарубежным инвесторам. Даже если их заморозить, то потом их снова надо отдавать", - рассказала председатель бюджетного комитета ВР 4-го созыва Людмила Супрун.

Политик отметила, что 15 мая была осуществлена выплата более миллиарда долларов по внешним заимствованиям. Далее суммы будут расти. Супрун предложила изменить финансового кредитора для промышленного инвестора.

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"Те деньги, которые сегодня мы должны отдать, промышленный инвестор выкупает и 25% от общего объема средств, которые он должен заплатить, вносит как инвестицию, и добавляет 75% живыми деньгами. Я работала в агентстве по инвестициям, инновациям, и у нас был создан огромный реестр тех, кто хочет вкладывать средства в Украину. Мы знаем сферы, которые их интересуют. Это перспектива развития Украины, и мы можем сделать это сейчас", - добавила эксперт.

Также Супрун отметила, что пенсионной системе Украины необходимо реформирование. Если социальные взносы будут личными начислениями, это могло бы увеличить доход фонда на 15-17%.

Недавно заместитель руководителя Приватбанка Галина Пахачук заявила, подтвержденный аудитом долг, связанных с Коломойским лиц, составляет 240 млрд грн.