Назвали самые популярные торговые марки в каждой стране – карта

В мире коммерции доминируют несколько крупных брендов. Только в индустрии моды 20 крупных компаний контролируют 97% мировой розничной прибыли. А пять знакомых имен составляют более 20% от стоимости всего индекса фондового рынка S&P 500.

BusinessFinancing исследовал, какие потребительские бренды сейчас самые популярные во всем мире. Они использовали инструмент Google Keyword Planner, чтобы измерить объем поиска ведущих брендов за последний год, и определили потребительский бренд, который чаще всего искали в каждой стране. Затем сделали то же самое по секторам для ряда отраслей, таких как мода, игры, бытовые товары, смартфоны и фаст-фуд.

В Украине ведущим брендом является Google. В области моды – Zara, фастфуда – McDonald's, игровой индустрии – Epic Games, бытовых товаров – Bosh, а рынка смартфонов лидирует Xiaomi.

Фото: BusinessFinancing

Ключевые выводы

Google - самый популярный бренд в самом большом количестве стран (100).

Amazon - самый популярный бренд по объему глобального поиска (192548485 поисков – против 97471370 у Google).

Epic Games - самый популярный бренд в 141 стране, что делает его доминирующим брендом в секторе игры.

Apple - популярнейший производитель телефонов по объему поиска, хотя недавно он опустился с третьего на четвертое место по объему продаж.

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Самые популярные в мире потребительские бренды – это преимущественно онлайн-компании и преимущественно американские. Действительно, четыре крупнейших бренда, измеренных по количеству стран, в которых они являются наиболее популярными брендами, являются американскими веб-сервисами: Google – 100 стран, Netflix – 45, Amazon – 30 и eBay – 11. Тем более, что Amazon присутствует только в 18 странах. Но пятый по популярности бренд – шведская мебельная компания IKEA. Как и четыре крупнейшие компании, само название бренда стало синонимом его продукта/услуги.