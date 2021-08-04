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среда, 04 августа 2021 11:16

Назвали причины ежедневного подорожания автогаза

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В Украине средняя цена автогаза составляет 16,79 грн/л. Минимальная стоимость начинается от 15,35 грн. Максимальная - 17,99 грн, рассказал Gazeta.ua Александр Сиренко, аналитик консалтинговой компании "Нефтерынок".

"Идет сезон высокого спроса. Июль, август и сентябрь - это три месяца максимальных объемов потребления автогаза. Кроме того, пропан-бутан сельхозпроизводители используют на сушилках зерна. По возможности они пользуются природным газом. Но на рынке природного газа еще хуже ситуация. Потому что в Украине пошло сокращение поставок газа в Европу из России, в том числе через украинскую территорию. В Европе начался дефицит, который привел к росту цен. А мы интегрированы в этих рынках. У нас цены на природный газ почти такие же, как в Европе. Поэтому стоимость также пошла стремительно вверх. Это началось еще весной. У нас рекордные цены на природный газ, и те сушилки, которые имеют установки для использования пропан-бутана, переходят на более дешевый газ, как им казалось. Но и LPG (смесь пропана и бутана. - Gazeta.ua) также подорожал за последние две недели", - говорит Сиренко.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  В середине июля тонна сжиженного газа стоила 23-25 тыс. грн. С прошлой недели цена дошла до 28-29 тыс
В середине июля тонна сжиженного газа стоила 23-25 тыс. грн. С прошлой недели цена дошла до 28-29 тыс

Вторая причина - Украина не производит в достаточном количестве собственного автогаза. В основном его импортируем.

"В начале июля Роснефть задержала отгрузки автогаза. В итоге получили дефицит на 10-15 тысяч тонн за июль. Котировки на сжиженный газ стали выше, чем в прошлом году. А прошлый год весь ковидний был, в локдаунах. Тогда котировки и на сжиженный газ, и на сырье были низкие", - добавил эксперт.

По его словам, в середине июля тонна сжиженного газа стоила 23-25 тыс. грн. С прошлой недели цена дошла до 28-29 тыс.

"Проходят аукционы украинских компаний, цена достигла почти 30 тысяч за тонну. За несколько дней стоимость поднялась почти на 20 процентов. Это много. Но что интересно - видим, что производство газа у нас даже понемногу растет, хотя и небольшими темпами. Укртатнафта и Кременчугский НПЗ наращивают переработку сырья. Импорт на максимуме. Каждый день в Украину ввозятся достаточные объемы газа. Я не хочу сказать, что у нас есть искусственный дефицит. Ресурс на территории Украины есть, просто его нет в свободной продаже. Все придерживают, потому что есть предостережения, что в августе будет еще хуже. Неизвестно, как Роснефть будет отгружать автогаз. Плюс потребление ежегодно растет на 5-7 процентов", - говорит Александр Сиренко.

Эксперт отметил, что 30 и 31 июля было растаможено за сутки более 6 тыс. т автогаза.

"Это высокая цифра. В начале июля растаможивали по полторы тысячи. Но в конце месяца догнали. Ресурс придерживают. На хранилищах автогаз есть. Мы на максимуме оптовых цен. Для автомобилистов текущие цены не добавляют оптимизма. Потому 15,60 - это исходная стоимость с завода. Если человек видит цену 15-16 гривен на литр на заправке, то лучше заправиться. Потому что завтра будет дороже", - добавляет он.

На газу выгодно ездить, когда его стоимость составляет 50% цены бензина.

"Бензин в среднем стоит 30 гривен за литр. Заезжая на мультитопливную заправку, где есть бензин, газ и дизель, водитель задумается, что в бак заливать. Если цена на автогаз будет расти, выгоднее станет покупать бензин. Как только это произойдет и операторы почувствуют, что от них клиент идет, оптовые цены на автогаз пойдут на убыль. Мы вплотную приблизились к этому моменту. Высокие цены сейчас - это трейдеры умело пользуются ситуацией, которая есть на рынке. Должны вернуться к ценам начала июля как минимум", - отметил Сиренко.

Украина импортирует автогаз преимущественно из России, Билоруси и Казахстана.

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"В середине июля были ограничения по Казахстану, они уменьшили экспорт из государственных компаний. Мы там немного покупаем, но это был сигнал, что получим оттуда меньше газа. Есть морские поставки. Восстанавливает работу Мозырский НПЗ после ремонта, это тоже плюс. Из хороших новостей, которые должны гасить цены - курс национальной валюты. Гривна укрепилась за последние недели ", - подытожил эксперт.

Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 2 августа достигла рекордных 16,88 грн/л. Отдельные сети продают его по 17,09 - 17,78 грн/л.

С начала июля цены на автогаз выросли на 1,52 грн/л. Это 10% подорожания. Оптовые партии подорожали до 28 380 грн/т.

Автогаз подорожает еще на 1 грн/л, прогнозирует Артем Куюн, эксперт Консалтинговой группы А-95, пишет enkorr.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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