Автогаз подорожает еще на 1 грн: какие цены топлива на АЗС

За неделю на АЗС Украины выросли цены на бензин и дизельное топливо.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО В сети "БРСМ-Нафта" цены на дизельное топливо выросли на 56 коп./л, до 27,20 грн/л

Бензин на отдельных станциях подорожал на 50 коп./л, ДТ на них выросло на 10-50 коп./л, сообщает Консалтинговая группа А-95.

На бензин А-92 цена увеличилась до 30,89 грн/л, на А-95 - до 21,29 грн/л.

В сети "БРСМ-Нафта" цены на дизельное топливо выросли на 56 коп./л, до 27,20 грн/л. На Motto все виды горючего подорожали на 17-57 коп./л: бензин А-92 подорожал до 28,11 грн/л, А-95 - до 29,19 грн/л, ДТ - до 27,40 грн/л .

Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 2 августа достигла рекордных 16,88 грн/л. Отдельные сети продают его по 17,09 - 17,78 грн/л.

С начала июля цены на автогаз выросли на1,52 грн/л. Это 10% подорожания. Оптовые партии подорожали до 28 380 грн/т.

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Автогаз подорожает еще на 1 грн/л, прогнозирует Артем Куюн, эксперт Консалтинговой группы А-95, пишет enkorr.

22 июля Минэкономики опубликовало стоимость бензинов и дизельного топлива. Расчеты провел Нафтогаз. С предельной торговой наценкой стоимость бензина не должна превышать 31,64 грн/л, дизтоплива - 29,25 грн/л. 14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине.