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пятница, 14 мая 2021 14:57

Ввели государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо

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Ввели государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо
Средняя цена дизельного топлива на май должна быть 27,89 грн/л, бензина - 30,22 грн/л. Фото: Елена Луценко

14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине.

Средняя цена дизельного топлива на май должна быть 27,89 грн за литр, бензина - 30,22 грн за литр.

На заседании правительства сегодня внесли изменения в карантинное постановление №1236 от 9 декабря 2020 года. На период действия карантина установили предельные уровни торговой надбавки к средней цене. На дизельное топливо - не более 7 грн за литр, на бензин - не более 5 грн за литр.

Средняя стоимость дизтоплива и бензина, включая акцизный налог и НДС, должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду.

Расчеты будет делать Нафтогаз Украины и предоставлять их Минэкономики.

Бензины марок А-92, А-95 и дизтопливо внесли в перечень социально значимых товаров.

Кабмин ввел декларирование на рост розничных цен на бензин и дизельное топливо на 1% и более.

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"Бензины марок А-92, А-95 и дизтопливо и так были социальными - незаурядным товаром, без которого нельзя обойтись. Это просто утвердили. А вот по тем санкциям в отношении декларирования, нельзя регулировать и влиять на такие вещи. Рыночные механизмы всегда наиболее полезны и для конечного потребителя, и для развития рынка. Но когда есть высокие цены, я за автомобилистов и за Украину в целом. Цены сейчас на своем пике и главным образом потому, что в мире нефть очень подорожала. И украинские сети АЗС также поднимают стоимость. Несколько раз поднимались в апреле, в мае. С начала этого года тенденция плохая - у нас дорожает топливо на заправках", - рассказал Gazeta.ua аналитик консалтинговой компании "Нефтерынок" Александр Сиренко.

Нефть - один из главных индикаторов цен. С начала мая цена ниже $68 за баррель не опускалась. 5 мая стоимость достигла отметки 70. Это для нашего рынка плохо, потому что все автоматически дорожает - и бензин, и дизель. После долгих праздников цены то поднимались, то опускались.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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Дата
14
мая

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