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среда, 12 мая 2021 12:58

Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему

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Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Сейчас бензин А-95 в Украине продают по 28,76 грн. Дизтопливо стоит 27,93 грн. Фото: Елена Луценко

Бензин и дизтопливо всегда были социальными товарами, потому что без них нельзя обойтись. Теперь правительство это утвердило своим постановлением, рассказал Gazeta.ua аналитик консалтинговой компании "Нефтерынок" Александр Сиренко.

"Здесь есть плюсы и минусы. С одной стороны, государству нельзя регулировать и влиять на такие вещи. Рыночные механизмы всегда более полезны как для конечного потребителя, так и для развития самого рынка. А с другой - когда есть высокие цены, то нужно как-то на это влиять. Думаю, это постановление недолго продержится, ее отменят. Хорошая новость в том, что это приведет к диалогу бизнеса и власти. Постановление метко вышло, потому что цены сейчас на своем пике. Главным образом потому, что в мире нефть очень подорожала и украинские сети АЗС также поднимают цены - говорит Александр Сиренко.

Топливо в Украине дорожает с начала года, отметил эксперт.

"Нефть - один из главных индикаторов. С начала мая цена ниже 68 долларов за баррель не опускалась. 5 мая стоимость достигла отметки 70. Это для нашего рынка плохо, потому что все автоматически дорожает - и бензин, и дизель. После долгих праздников цены то поднимались, то опускались. Это говорит о том, что ресурса достаточно. Нет такого дефицита, чтобы компании только поднимали цену. Те, кто хотел продать, даже при условии высоких котировок нефти, вчера снижали цены", - говорит он.

Каждое правительство пытается находить диалог с рынком нефтепродуктов, добавил Александр Сиренко.

"На рынке есть теневой сегмент. Возможно, решение будет поводом, чтобы с ним разобраться. Об изменении цен теперь надо будет предупреждать заранее, значит они не смогут соблюдать постановления. Я не знаю, кто будет арбитром. У нас мониторят цены частные компании. Мы, например, ежедневно обзваниваем под тысячу предприятий, чтобы узнать, по каким ценам кто работает. А у государства нет таких организаций", - отметил эксперт.

Сейчас бензин А-95 в Украине продают по 28,76 грн. Дизтопливо стоит 27,93 грн. В начале апреля бензин А-95 стоил 28,68, дизтопливо - 27,72 грн.

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"В Украине работают около 7 тысяч заправок. Группе "Приват" принадлежит полторы тысячи. Они в этом году четыре раза повышали цену. А последние 40 дней стоимость не меняли", - подытожил Сиренко.

Кабмин ввел декларирование на рост розничных цен на бензин и дизельное топливо. Бензины марок А-92 и А-95 и дизтопливо внесли в перечень социально значимых товаров. Теперь о повышении цен на 1% и более сети АЗС должны предупреждать за 20 дней. Соответствующее постановление появилось на сайте правительства 11 мая.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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12
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