Нашли способ, как повысить производительность труда работников

В мире предложили сократить рабочую неделю до четырех дней, чтобы увеличить производительность труда работников. Фото: Корупція.Інфо

В мире компании сокращают рабочую неделю до 4 дней. Таким образом повышают производительность труда и уменьшают профессиональное выгорание сотрудников.

"Это гораздо полезнее. Мы справляемся лучше, если не работаем в бешеном темпе", - говорит основатель берлинской компании по разработке программного обеспечения для управления проектами Planio Ян Шульц-Хофен, сообщает Reuters.

Его компания в начале года предложила 10 сотрудникам 4-дневную рабочую неделю.

Об уменьшении стресса и увеличение заинтересованности работников сообщила новозеландская страховая компания Perpetual Guardian. Она перевела свой персонал на 32-часовую рабочую неделю.

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Кроме того, в Японии правительство поощряет компании пропускать утро понедельника.

"Сокращенная рабочая неделя позволила бы уменьшить нагрузку на балансировку рабочего и семейной жизни. Это могло бы улучшить гендерное равенство", - сказал экономический директор конгресса профсоюзов Великобритании Кейт Белл.

По данным ученых, треть жизни люди проводят на работе. Неудобные и тяжелые условия труда и связанные с этим проблемы со здоровьем – сейчас одна из причин увольнений, кроме недостаточной зарплаты, нехватки профессионального развития и проблемного коллектива. Из-за плохих условий труда увольнялись 36% украинцев.