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пятница, 04 февраля 2022 18:06

Налоговые органы подтвердили отсутствие задолженности на предприятиях группы "Метинвест"
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Налоговые органы подтвердили отсутствие задолженности на Северном, Ингулецком и Центральном горно-обогатительных комбинатах группы компаний "Метинвест", на которых правоохранительные органы проводили обыски 1 февраля из-за якобы имеющих место налоговых нарушений.

Об этом сообщается в письмах Восточного межрегионального управления, Главного управления Днепропетровской и Главного управления Кировоградской областей Государственной налоговой службы Украины, которые оказались в распоряжении УНИАН.

  Правоохранительные органы 1 февраля провели обыски на предприятиях группы "Метинвест" из-за якобы налоговых нарушений
Правоохранительные органы 1 февраля провели обыски на предприятиях группы "Метинвест" из-за якобы налоговых нарушений
  Правоохранительные органы 1 февраля провели обыски на предприятиях группы "Метинвест" из-за якобы налоговых нарушений
Правоохранительные органы 1 февраля провели обыски на предприятиях группы "Метинвест" из-за якобы налоговых нарушений
  Правоохранительные органы 1 февраля провели обыски на предприятиях группы "Метинвест" из-за якобы налоговых нарушений
Правоохранительные органы 1 февраля провели обыски на предприятиях группы "Метинвест" из-за якобы налоговых нарушений
  Правоохранительные органы 1 февраля провели обыски на предприятиях группы "Метинвест" из-за якобы налоговых нарушений
Правоохранительные органы 1 февраля провели обыски на предприятиях группы "Метинвест" из-за якобы налоговых нарушений
  Правоохранительные органы 1 февраля провели обыски на предприятиях группы "Метинвест" из-за якобы налоговых нарушений
Правоохранительные органы 1 февраля провели обыски на предприятиях группы "Метинвест" из-за якобы налоговых нарушений
  Правоохранительные органы 1 февраля провели обыски на предприятиях группы "Метинвест" из-за якобы налоговых нарушений
Правоохранительные органы 1 февраля провели обыски на предприятиях группы "Метинвест" из-за якобы налоговых нарушений

Как сообщалось, группа компаний "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2021 году перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 52,7 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году.

Прошлый год стал рекордным по сумме выплаченных налогов за всю историю существования "Метинвеста". Этому поспособствовали благоприятная рыночная ситуация и повышение операционной эффективности компании.

В то же время, 1 февраля, правоохранители начали проводить обыски на горно-обогатительных предприятиях группы из-за якобы имеющих место налоговых нарушений.

Униан
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Дата
04
февраля

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