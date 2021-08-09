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понедельник, 09 августа 2021 16:16

Нафтогаз предложил потребителям тариф на отопительный сезон

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Нафтогаз с 9 августа запустил новый тариф "Комфортный Сезон". За газ можно будет платить равными частями ежемесячно.

Установили цену 7,96 грн/куб. Тариф за транспортировку газа рассчитывается отдельно.

Эта цена будет действовать в течение отопительного сезона - с 1 октября 2021-го по 30 апреля 2022 года.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Переход на новый тариф возможен, если у клиента нет долгов
Переход на новый тариф возможен, если у клиента нет долгов

К октябрю продолжится действие летнего тарифа "Фиксированный".

"Общая сумма к уплате в новом тарифном плане определяется при подключении клиента. Согласно объему газа, который в среднем потребляет конкретная семья в течение отопительного сезона. Необходимый объем газа в отопительный сезон рассчитывается по данным об использовании газа конкретным клиентом. Имеется в виду тип "Приготовление пищи" (50 - 200 кубометров газа в месяц), тип "Приготовление пищи и подогрев воды" (150 - 500 кубометров газа в месяц), а также тип "Отопление" (800 - 20000 кубометров газа в месяц). В течение семи месяцев клиент платит равномерными частями, а именно - 1/7 от стоимости зарезервированного объема газа", - пояснили в Нафтогазе.

Ежемесячную оплату за газ нужно сделать не позднее 15-го числа. Так было и раньше.

При условии своевременной оплаты онлайн в личном кабинете на my.gas.ua или в чат-боте GASUA - каждый клиент получает скидку 1%. Она начисляется на лицевой счет и автоматически будет учтена при платеже в следующем месяце.

Со скидкой на 1% стоимость составит 7,88 грн/куб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб

Подключиться к тарифу "Комфортный Сезон" можно в личном кабинете или позвонив в колл-центр Нафтогаза. Переход на новый тариф возможен, если у клиента нет долгов.

Отопление и горячая вода по всей Украине вырастет от 40 до 75%. Тарифы будут зависеть от региона проживания.

Стоимость услуг теплокоммунэнерго уже подняли в Черновцах. Это 75% роста стоимости поставки теплоносителей и горячей воды. Киев объявил о росте стоимости услуг КП "Киевтеплоэнерго". 80% киевлян получат новые платежки, которые будут выше предыдущих на 40%. Об этом рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии УНИАН.

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Дата
09
августа

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